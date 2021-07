Avanza el calendario y ya van 70 días desde que los trabajadores de Digital Fueguina y TecnoSur decidieron tomar la planta ubicada en calle Combate de Montevideo, ante los retrasos en el pago de sueldos y bonificaciones por parte del Grupo Garbarino.

Y, mientras siguen las gestiones a nivel nacional a través del Ministerio de Trabajo y aparecen y desaparecen posibles inversores (ahora se habla de la llegada de un grupo especializado en empresas en crisis), desde el Gobierno fueguino se aceleran las gestiones para que la fábrica retome la producción.

En diálogo con el medio BAE Noticias, el propio gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, explicó: “Estamos tratando de destrabar algunas cuestiones para que los trabajadores puedan retomar la producción para Newsan. Será un trabajo a fason por tres o cuatro meses, pero los ayudará a cobrar un salario hasta que se resuelva la situación. Quedará pendiente los sueldos adeudados por Garbarino, hasta que acuerden como pagarlos”.

“La realidad es que la empresa dice que no tiene ni un peso para poder reactivar la planta. Por eso, desde el Estado decidimos ayudarlos. Garbarino nos aviso que las plantas no tienen luz, ni gas y los trabajadores, ni Obra Social, ni ART y que ellos no lo pueden pagar. La ausencia de la empresa es bastante grande, dicen que no tienen dinero, ni fondos, que les ha ido mal, que no pudieron acceder a líneas de créditos”, señaló el Gobernador.

Además, el mandatario resaltó que para destrabar el conflicto hay que poner al día los servicios y cubrir las necesidades de los trabajadores, sino Newsan no puede darles trabajo: “Estamos viendo que la Cooperativa eléctrica de energía no les cobre por tres meses, que Camuzzi los ayude con el gas, nosotros pagaremos la Obra Social a los trabajadores, se resolverá el tema de la ART, así vuelven a trabajar”.

Fuente: BAE Noticias