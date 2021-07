El cantautor Julio Heredia presentó en ((La 97)) Radio Fueguina la “Zamba de Río Grande”, un aporte artístico en homenaje a la ciudad. La obra fue compuesta en la década de 1980 y describe lugares y personalidades de la historia local.

“Mis tres hijos nacieron acá y un día les dije que les iba a hacer una zamba porque yo vengo de Mendoza y en Mendoza la zamba es muy cantada, muy sonada, y pensé que Río Grande no tiene una zamba y sería muy bueno”, señaló el cantautor, y agregó que “Walter Buscemi tiene muy buenos temas que hablan de fueguinos, pero una zamba no tiene, así que le hice la zamba”.

“Cuando (Jorge) Colazo era intendente la canté en una cena antiguos pobladores, y de ahí quedó en el baúl de los recuerdos, y pensé que cuando sean los cien años, si Dios quiere, la íbamos a reflotar”, mencionó Heredia, y añadió que “le dije a mis hijos que era para ellos, para agradecer lo que me dio esta tierra, porque a esta tierra yo vine cuando tenía 24 años y mi primer hijo nació cuando yo tenía 25”.

“La letra habla mucho de que, cuando yo era joven, en ese momento nos decían que nosotros no éramos fueguinos, y la zamba dice que aunque me digan que yo no soy fueguino, yo soy argentino y te quiero cantar”, comentó el músico.

A su vez, haciendo mención a otros versos de la letra de la canción, expresó que “a mí me daba pena que nunca nombraban a Río Grande, siempre nombraban a Ushuaia cuando nombraban a Tierra del Fuego, pero Río Grande es la puerta principal de esta provincia”. Destacó que “nosotros, que venimos de afuera, hemos llegado a querer esta ciudad que nos ha dado todo y la seguimos queriendo muy mucho”.

Respecto de su historia personal, Heredia relató que “vine con la idea de quedarme acá, me gustó, me gustó trabajar afuera, nunca trabajé en fábrica, porque siempre dije el trabajo de la fábrica es pan para hoy y hambre para mañana, entonces trabajé en transporte”.

Por último, durante la entrevista realizada por Marita Romero en el programa radial “Un Gran Día”, haciendo referencia a lo que todavía falta por construir en la ciudad, el artista indicó que “ un día me hicieron una nota, en el año 83 cuando llegué, en noviembre me hacen una nota del diario Noticias saliendo de La Anónima, y diciendo lo que quería yo para Río Grande, yo dije que para mí lo que hacía falta era un hospital de niños para alta complejidad, eso es lo que haría falta y, bueno, hasta el día de hoy seguimos esperando”.