La escritora local Mirtha Aracena presentó su poema en homenaje al centenario de la ciudad. Además, anunció el lanzamiento de un cuento en homenaje a su nieto que “está en el cielo”.

Acerca del cuento que está en etapa de impresión, la artista señaló que “lo fundamental de este cuento es el mensaje concientizando a la sociedad para el cuidado del medio ambiente, de la fauna marina, de nuestras costas”.

El libro se titula “Ian en las costas fueguinas”. Aracena explicó que “como él iba a ser mi primer nieto, elegí un pingüino Rey para que haga su personaje en el cuento, está la gaviota Lola, el zorro Salomón, hay una tonina que se llama Florencia, está una de las patitas Alma Morena, un cangrejo también, una rata almizclera y ellos quieren dejar ese mensaje”.

La obra se está editando en Buenos Aires y próximamente llegará a la ciudad.

Respecto de los versos dedicados a la ciudad, la escritora mencionó que “hice este poema homenaje para el centenario de Río Grande y lo quiero compartir”.

A continuación, las metáforas y recuerdos de Mirtha Aracena por el cumpleaños de nuestra ciudad.

Río Grande

hermosa ciudad

tu belleza que encandila

los paisajes que seducen y enamoran

recorro las calles

te descubro imponente

maravillosa

me cobijas entre de tus brazos

crisol de su gente

abanico de cultura

es tu esencia

¿Cómo dejar de mirarte?

si me cautivaste

desde el primer momento que te vi en una postal

el mar y sus travesías

los bosques frondosos

multicolores

las aguas cristalinas

entonces, sentí la necesidad de conocerte

en lo profundo de mi corazón

nunca perdí la esperanza

cumpliendo mi sueño

un día llegué

te descubrí majestuosa

después de tantos años te sigo eligiendo

puente colgante

si pudieras hablar

y contarnos tantas historias de vida

sentimientos y sueños

el mar infinito como el cielo se juntan

y me abrazan tan fuerte

la Misión Salesiana

que nos espera siempre con las puertas abiertas

así transito

viviendo feliz

rendida a tus pies

envuelta en tu belleza

habita en mi pecho profundo amor por ti

como creciste!

nuestros antiguos pobladores trabajaron

para forjar una hermosa ciudad

con hombres fuertes de ideas firmes

que supieron convivir entre la estepa ventosa

algunos animales autóctonos surfeando el mar

nuestros pueblos originarios

Río Grande, el sueño de muchos

que a lo largo de estos cien años

logrando embellecer, se destacan día a día

cobrando protagonismo en un verdadero paraíso

en mi piel se despiertan los recuerdos inolvidables

nuestro querido cura gaucho, padre José Zink

tu carisma humildad brillante

Patricia Cajal, dejaste huellas

enseñaste en clase que el silencio habla

a disfrutar de las pequeñas cosas

tu sonrisa es calma

Walter Buscemi, la voz que vive por siempre

nuestra querida doctora Ana Mensato

ella es como el agua, es irreemplazable

mi alma se emociona

se despiertan los sentimientos

las voces del alma