“Huellas que perdurarán”Rendirán homenaje a antiguos pobladores en el cementerio de Río Grande

El acto no oficial se llevará a cabo a las 11 con la imposición de una placa recordatoria. A las 3 de la tarde se hará otro acto en el lugar donde estuvo el puente colgante.

En el marco de las celebraciones por el Centenario de la Ciudad, está previsto un homenaje no oficial a los antiguos pobladores y habitantes originarios de la región, el que se llevará a cabo en el cementerio de Río Grande este domingo 11 a las 11 de la mañana.

El acto, organizado por vecinos de la ciudad, contará con discursos de diversos referentes de la comunidad, la imposición de ofrendas florales y una placa alusiva, siempre en memoria de los pioneros que forjaron la historia del pueblo devenido en pujante ciudad.

Se aguarda la presencia de don Julián Baeza y la venerada Hermana Carla, entre otros invitados especiales.

“No es algo político ni forma parte del protocolo oficial, lo llevamos adelante como una suerte de activismo cultural, para rescatar lo mejor de nuestros valores”, explicó Ana Berbel, organizadora principal del evento.

Refirió que “un grupo de vecinos tomamos la iniciativa de descubrir una placa conmemorativa, especialmente dedicada a nuestros ancestros, habitantes originarios y antiguos pobladores, los que ya no están”. “Invitamos a todos los vecinos a estar presentes, no es más que una reunión en comunión para recordar la memoria de quienes nos precedieron”, no se necesita invitación, esperamos a todos los que quieran venir”, amplió Berbel.

Confió Ana que como parte de la leyenda que llevará la placa conmemorativa, “rescatamos versos de Walter Buscemi cuando dice ‘Soy fueguino y aquí me propongo dejar las huellas de mis pasos que perdurarán’”

El puente que llevó el río

La iniciativa en homenaje a la historia de Río Grande continuará a las 3 de la tarde del domingo, frente al lugar donde estuvo emplazado el viejo puente colgante construido en 1916 y que en 2006 colapsó, llevado por el agua.

“Vamos a tomar una foto de recuerdo con todos los que se acerquen”, se entusiasmó Ana Berbel. La reunión estará matizada con café, mate “y aquello que cada uno quiera llevar para compartir un rato”, concluyó.