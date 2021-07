Von der Thusen no descartó presentarse como candidato a Diputado

El edil y presidente del cuerpo deliberativo de Río Grande, Raúl von der Thusen, dialogó en exclusiva con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió al inminente proceso electoral a través del cual Tierra del Fuego elegirá dos diputados y que podría tenerlo a él mismo como postulante.

En ese sentido, el parlamentario señaló que si bien «le doy prioridad a mi función como concejal, en el tiempo libre tratamos de reunirnos con referentes del Partido Ciudadanos», que él integra. «Las expectativas son muchas y cada vez escuchamos más voces; nosotros, como partido, podríamos ser una opción en las elecciones», dijo, y agregó: «Me gustaría que Ciudadanos pueda estar presente en esta elección o acompañar a los candidatos que representen a los fueguinos».

A la hora de buscar nombres, Von der Thusen no descartó que él mismo se presente en los comicios, si así lo disponen los actores que integran su espacio: «Tenemos que buscar otras opciones y no quedarnos siempre con lo mismo, por eso no descarto la posibilidad… hoy tengo mi función como concejal, pero si es necesario que participemos de esta elección lo haremos». «Podemos llegar a ser una buena opción, tenemos que tener conversaciones con los distintos espacios que conforman Partido Ciudadanos», añadió.

«Necesitamos disputados que se pongan a trabajar en temas que le importen a los argentinos. Hay que definir y decidir qué va a ocurrir con la 19640», resaltó, y sostuvo que «Tierra del Fuego tiene que tener una ley que se tiene que ampliar por 50 años como mínimo».

Por último, habló sobre los posibles acuerdos entre FORJA y el PJ para formar un solo frente y criticó esta chance: «Voy a decirlo con mucho respeto a pesar de no ser parte del Partido Justicialista… los que están pidiendo ahora un acuerdo son los que combaten constantemente al frente que conforman el Partido Justicialista y otros espacios. Ahora por arte de magia salen a pedir la unión y a pedir que vayan todos juntos y estas cosas siempre traen algún aroma raro».