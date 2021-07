La joven profesional riograndense, Pilar Bossi, tiene 22 años y ya concluyó una carrera universitaria prácticamente en tiempo record. Ahora, proyecta continuar estudiando para sumar otro título.

“Terminé de cursar las materias en diciembre pasado y en mayo presenté la tesis y ahí terminé”, detalló la muchacha, que nació Río Grande y transcurrió la primaria en el María Auxiliadora. La secundaria la realizó en el colegio Don Bosco, egresando en el año 2016.

Respecto de la elección de su disciplina, Pilar expresó que “la verdad es que hasta el último momento no sabía qué elegir, sí me gustaban los números, pero la verdad es que no lo tenía muy en claro y en el último año me decidí por Administración porque me pareció como que era una carrera muy amplia y me re gustó”.

“Ahora desde el año pasado estoy en Río Grande porque estaba cursando virtual y este año, por ahora, también sigo acá, porque empecé a trabajar desde antes de recibirme en un estudio contable”, relató Pilar.

Para seguir ampliando su horizonte, la fueguina comenzó a estudiar la carrera de Contabilidad, por lo cual tendrá que regresar al norte del país cuando se retomen las clases presenciales: “Tengo pensado volver a Buenos Aires porque este año empecé a cursar otra carrera, que tengo un par de materias en común, así que va a ser menos años de lo que debería ser y, cuando vuelvan las clases presenciales, voy a tener que ir a cursar y tendría que hacer dos o tres años más y tendría otro título”.

Sobre la clave de su éxito académico, Pilar mencionó que “soy organizada, no es que me mato estudiando, pero la verdad es que nunca tuve problemas, no estudio muchas horas al día, si no que solamente cuando tengo que rendir, un par de días antes, y me fue bien; siempre tengo todos los apuntes y, cuando llega el momento de estudiar, no tengo que andar buscando nada así, que eso es bastante organizado”.

Además, la licenciada Bozzi juega al voley “desde siempre” y decide pasar el poco tiempo libre que le queda en la semana juntándose con amigas. “La verdad es que estoy ocupada, porque con la facultad, más el trabajo, no tengo mucho tiempo -señaló la joven-. Los fines de semana sí estoy más tranquila, pero la verdad es que durante la semana no tengo tiempo libre”.

Con relación al mundo del trabajo y los estudios, Pilar expuso que “la universidad sirve, pero la verdad es que con la práctica uno aprende”, y agregó que “yo sí siento que el título es necesario, porque te abre puertas, te llaman de lugares, pero hasta que no tenés tu primera experiencia de trabajo no es lo mismo”.