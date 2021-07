En todo el país se suceden continuamente las denuncias por estafas o intentos de cometerlas, a través de la vía telefónica, las redes sociales o una combinación de ambas.

En Tierra del Fuego, particularmente, los ciudadanos están siendo destinatarios de una verdadera avalancha de ataques, con ardides siempre cambiantes y una demostración sorprendente de creatividad por parte de los embaucadores.

Lo más preocupante es que los delincuentes están apelando a la sustitución de identidad, como inicio de la maniobra. Previa operación de inteligencia, usan los datos y la foto de perfil de un usuario de las redes y llaman a un conocido o un familiar suyo, sabiendo que de tal modo harán que confíe más fácilmente en ellos.

Por fortuna, la maniobra no funcionó en los dos casos que presentamos como testimonios recogidos por ((La 97)) Radio Fueguina, aunque muchos otros caerán en el engaño, con la pérdida consecuente de cifras de dinero que suelen llegar a ser muy importantes.

Otro punto que preocupa es que los afectados declaran que en la policía se niegan a recibirles la denuncia o les ponen escollos para concretarla. Un tema grave, en todos los aspectos, que debería ser tomado más en serio por las autoridades.

Caso 1: Miguel

“Esto empezó la semana pasada, el lunes pasado, que fue feriado -relató el damnificado, Miguel Tovani-. Me manda mensaje un compañero mío de la secundaria, que si bien no hablamos mucho, nos tenemos agendados, diciéndome que le pase el CBU, porque en el otro número no se lo había dado”.

El estafador de la otra línea se hacía pasar por Miguel, usando una fotografía real en un perfil falso de whatsapp, “El CBU que dio era de un tal Alexander Pérez, en el WhatsApp tenía la foto de perfil mía y se llamaba Miguel Tovani, y le dijo que era yo, lo venía hablando hacía 3 días e incluso le preguntó por la nena de él, no sé cómo pudo haber sacado los datos de él, y le dijo que mis dos nenes andaban bien; o sea, el tipo sabía que yo tenía dos hijos”.

“Por ahí te miran las fotos de perfil del Facebook que no se pueden bloquear porque, después, yo tengo todo cerrado, no me tienen en las redes, no me pueden ver nada”, expresó el vecino, y agregó que “la cosa es que le quiso vender 700 dólares y el muchacho este le iba a depositar 30.000 mil pesos, e incluso el domingo le escribió feliz Día del Padre, terrible chanta”.

“Lo busqué por las redes al tipo y me sale que es de Venezuela y hay fotos, con todo eso me voy a la policía, con las capturas de pantalla, el lunes que fue feriado y no me quisieron tomar la denuncia, que me dijeron que lo tiene que hacer una exposición el otro muchacho nada más y nombrarte que vos sos el verdadero, y que no hay nada que te vincule”, señaló Tovani, y mencionó que “fui a la comisaría de Belgrano, que es la más cercana a mi domicilio y no me quisieron tomar la denuncia”.

“Todos los allegados y amigos que tengo me dicen que tengo que ir, que me tienen que tomar la denuncia porque, si bien no es mi CBU ni mi número de teléfono, pero está mi nombre apellido y una foto de perfil que estoy yo -amplió Tovani-. Yo hice la publicación para cubrirme de alguna manera por Facebook y la puse pública, gracias a Dios todo el mundo la publicó y capaz que el tipo lo estaba viendo y no lo hizo más”.

Para colmo de males, Miguel fue también recibió comentarios de allegados suyos que fueron víctimas de intentos de estafas en los últimos días: “ Incluso me empezaron a llegar mensajes de gente, un primo mío de Entre Ríos, me escribió que también lo quisieron estafar con el auto que vendía, y lo quisieron estafar; después, a la mujer de un amigo mío también acá la quisieron estafar con dólares, pero con muchos más, se hacían pasar a nombre de ella, eso es lo raro también”.

“Que la gente empiece a estar atenta, porque hay mucha gente mayor que, por ahí, los pueden enganchar”, alertó el vecino.

Caso 2: Aldo

Aldo es el cuñado de la víctima del intento de estafa y brindó detalles de la estrategia utilizada por los delincuentes.

El vecino precisó que “mi cuñado es carpintero, hace muebles a medida, tiene una publicidad para Facebook donde hace productos, lo contactaron de un número de Buenos Aires para comprarle un mueble que él había publicado, le dijeron que el mueble lo querían para Ushuaia, un familiar de Río Grande se lo pasaba a buscar por su carpintería y le dijo que ya le hacía la transferencia”.

El hombre le dice que le había hecho la transferencia -mencionó Aldo-. El mueble salía 19.000 pesos y el ticket de transferencia, truchado obviamente, decía 190.000, o sea que se le había sumado un “0” de más. A todo esto, se comunican más adelante con él y le dicen que se trabó la transferencia porque él habló al banco una vez que se dio cuenta de lo ocurrido. No pasaron ni 20 o 25 minutos y lo llama otro número de Buenos Aires, diciéndole que le pase los datos, las claves del Galicia, y el usuario, que es lo que se opera para entrar al Home banking o la aplicación de teléfono, a lo que él empezó a dudar y le cortó”.

“Automáticamente, una vez que le cortó la otra persona borró todos los mensajes de WhatsApp, solamente le quedó el contacto, pero fue reportado y demás el teléfono”, expuso el vecino.