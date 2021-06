Presunto abusador prófugo«La soberbia y la inoperancia nos llevaron a esto»

El próximo 5 de julio se cumplen dos meses desde la última vez que la Policía y la Justicia tuvieron dato certero sobre el paradero de José Nemesio Gallardo, un presunto abusador de menores que permanece prófugo y aún no puede ser hallado por las autoridades a pesar del pedido de captura internacional que pesa sobre él.

«Se cumplen 2 meses de la fuga de Nemesio Gallardo y desde el 5 de mayo no se sabe nada de él, luego de haber sido procesado», relató hoy Yésica Valdez, madre de la niña que identificó al imputado como su abusador.

«Estoy totalmente indignada. El viernes fuimos con mi hija al Juzgado para tomar vista del expediente, pero me encontré con la Secretaria del Juez (Cesari Hernández), que me dijo que la semana pasada había salido el pedido de captura internacional a Cancillería», y sostuvo: «La soberbia e inoperancia nos llevaron a esto, la forma en la que se manejan hizo que hoy este tipo pueda estar escondido».

«Con todos los riesgos que esto implica: que el acusado siga prófugo y que mi hija siga sin justicia. No le encuentro explicación alguna, el 5 de julio van a hacer dos meses desde que la Justicia no tiene noticias de él, pero nosotros el 31 de mayo nosotros dimos aviso de que esta persona estaba en Porvenir y no nos escucharon», recordó.