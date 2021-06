Vanesa y Leo son dos comerciantes de Río Grande. No son socios, pero se conocen porque ambos se dedican a la gestoría y compraventa de vehículos usados. Ahora, un estafador (por ahora anónimo) los unió en un intento de engaño.

El ardid no resultó, pero las víctimas quisieron hacerlo público para que otros no caigan en la trampa.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Vanesa refirió que “publiqué un aviso en la plataforma Marketplace y enseguida se comunicó quien dijo ser Leo, a quien conozco y sé que se dedica a lo mismo que yo”. “Tenía la foto de perfil de Leo, aunque el número era otro, con característica de la provincia de Córdoba”.

El diálogo avanzó, hasta el punto de que el embaucador ofreció realizar un pago a cuenta. “A mí no me pareció correcto, le dije que no acepto pagos hasta que no hayan visto el vehículo y estén preparados los papeles”, desconfió Vanesa.

Para entonces, la comerciante ya sospechaba que estaba frente a un intento de fraude, pero la confirmación llegó cuando su interlocutor envió un mensaje de audio. “Para nada era la voz de Leo, me di cuenta enseguida, se lo dije y entonces cortó definitivamente la comunicación”, siguió relatando su indignación.

Compartió además que “Lo llamé a Leo, me confirmó que no era él quien me escribió y me contó que el mismo sujeto había intentado engañarlo a él días atrás”.

“Me van a trompear”

Este medio contactó también a Leo, quien ratificó todo lo dicho por su colega. “Se contactó conmigo días atrás, intentó engañarme, no tuvo éxito, pero se quedó con datos míos y mi foto de perfil, que los usa ahora para intentar estafar a otros, sustituyendo mi identidad”.

“El verdadero perjudicado acá soy yo, porque está usurpando mi identidad”, deploró el hombre.

“Por suerte, con nosotros le fue mal, pero queremos denunciar públicamente la situación, porque si logra estafar a alguien con mis datos y mi foto, voy a tener tremendo problema”, se alarmó Leo. “Me van a trompear en la calle sin tener nada que ver con él asunto”, lamentó.

Al respecto del contacto que tuvo con el delincuente, “me envió un ticket de la supuesta transferencia por 550 mil pesos, pero nunca impactó en mi cuenta, después se comunicó alguien que dijo ser del banco, pero enseguida me di cuenta que no estaba hablando con un empleado bancario”.

“Era todo mentira, no lograron engañarme, pero ahora están usando mis datos y mi foto y se hace pasar por mí, voy a denunciar en la policía para protegerme”, concluyó Leo.