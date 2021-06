Así lo señaló la ministra de Salud Judith Di Giglio. Reveló además que hay vecinos que eligen no vacunarse y explicó: «Todas las vacunas son eficaces; no estamos usando vacunas que tengan una eficacia menor al 50%».

La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Dra. Judith Di Giglio, dialogó hoy con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió al plan de vacunación en nuestra provincia, que avanza a paso firme y nos coloca en las primeras posiciones a nivel nacional.

En cuanto a la intención de vacunar a una «población objetivo» de aproximadamente unos 70 mil fueguinos, sentenció: «Está prácticamente cumplido; la población objetivo según el Ministerio de Salud es el personal de salud, mayores de 60 años y personas mayores de 18 años con factores de riesgo y personal estratégico y hoy estamos alrededor del 98% de la población objetivo».

En cuanto a la posible llegada de vacunas, Di Giglio explicó: «La realidad es que sabemos lo que dice la Ministra de Salud: se van a completar los esquemas y que van a llegar prontamente un número para continuar inoculando con Sputnik V».

Por otro lado, la funcionaria destacó la importancia de seguir con campañas de difusión ante los miles de vecinos que eligen no vacunarse, y dijo: «Los casos aumentan por las personas que eligieron no vacunarse. Todas las vacunas son eficaces; no estamos usando vacunas que tengan una eficacia menor al 50%». “Lamentablemente muchas personas han decidido no vacunarse: según el padrón electoral tenemos alrededor de 5 mil personas entre 40 y 45 años que no se han vacunado», admitió.