En este caso, en diálogo con el programa Un Gran Día, la profesional Lorena Boschetti habló sobre el desafío de la socialización de los bebés en sus primeros días de vida.

“Son niños que han nacido en esta realidad -introdujo Boschetti-. Imaginemos esta situación de nacer en un contexto distinto, donde normalmente después de la primera semana te visita la abuela, te visita el amigo, el bebé va a upa de uno y de otro, y tiene que ver un poco con la introducción de ese niño a la vida social, de poder salir afuera a sentir el frío, sentir el viento, los cambios de temperatura, todo este tipo de adecuación que va haciendo el niño, la piel de los niños, el sistema sensorial de los niños, que no estuvo presente, entonces claramente que esto genera un impacto que tenemos que atender”.

En ese sentido, la profesional amplió que “los pediatras están trabajando en eso, e incluso muchos niños que hasta suspendieron los controles pediátricos porque era preferible que no los llevaran a exponerlos en el momento más crudo de la pandemia, entonces el monitoreo de las cuestiones de desarrollo también es diferente”.

“Los tres primeros años de vida se forma lo que se llama el cerebro social, se desarrolla, se especializan todas esas estructuras cerebrales que tienen que ver con el mundo social, el lenguaje, poder identificar y decodificar los gestos de las personas, el tono de voz en relación a lo corporal, en todo lo que es la comunicación no verbal, todo eso se desarrolla en los primeros tres años de vida”, precisó la psicóloga.

Agregó que “ellos pueden estar dentro de casa con mamá y papá sin barbijo, pero los chicos van teniendo contacto y van aprendiendo de todas las personas que están alrededor, no solamente de mamá y papá, y esta imposibilidad de poder hacer como este censo, naturalmente que, si no tenés actividades, ese proceso no lo pueden hacer y también estos son papás que estamos dentro de nuestras casas preocupados, estresados, porque la pandemia también nos atraviesa, entonces los que tenemos niños chiquititos estamos atravesados por esta realidad y tampoco podemos generar el mejor contexto para nuestros niños”.