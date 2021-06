La joven realizadora audiovisual, Fátima Fernández Mouján, se encuentra finalizando en Tierra del Fuego un documental sobre la prostitución y la trata de personas en Argentina.

Fernández Mouján señaló que “estuvimos viajando a Tierra del Fuego en el mes de mayo para hacer distintas entrevistas, sobre todo con vinculados con el caso Alika Kinan, porque es la provincia donde se hizo el primer juicio donde se enjuicia al estado por este delito y donde el juicio sale victorioso para la víctima que es Alika Kinan, y también porque entendemos que es una problemática general que no sólo está en la capital Federal, sino que también recorriendo el resto del país porque atañe a todo el territorio y a todo el mundo de hecho”.

“Lo estamos filmando hace dos años y este año nos salió el subsidio del INCAA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y del Fondo Nacional de las Artes, así que para mediados del año que viene ya va a estar terminado y ahí ya va estar circulando por distintos festivales y se va a poder ver en el cine”, indicó la directora en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, y precisó que la película documental, tendrá una duración de alrededor de una hora y media.

Por otra parte, acerca de su visión luego de haber conocido nuestra región, la directora mencionó que “me sorprendí un poco con cierto lugar que ocupa la juventud en la provincia y la perspectiva que tiene, en ese sentido me parece re interesante lo que es la universidad de Tierra del Fuego y como también se aprobó el año pasado lo que es el cupo para trabajar en la universidad para víctimas de trata, por ejemplo, y eso me sorprendió muy gratamente y, después, como a partir del juicio Alika Kinan como que también cambió bastante la prostitución en sí, pero bajo ningún punto de vista ha desaparecido, sino que todo el tiempo se va renovando y toma otras formas, y es una realidad para muchísimas mujeres y personas trans”.

“¨Para mí no es un trabajo porque he escuchado a muchas personas que salieron de la prostitución que quedaron con muchísimos traumas, con muchísima secuelas, y entrevistando, justamente, a Noelia Laffitte, que es parte de la Subsecretaría de Género de la provincia, me comentaba que, trabajando con víctimas de trata todas decían la palabra ascó; entonces como que me pongo a pensar que si tu trabajo te da asco, entonces no tiene que ser considerado como tal y aparte la violencia que conlleva el hecho de pagar por el cuerpo de una mujer y utilizarlo como un objeto de satisfacción de otra persona, porque los deseos de la mujer nunca tienen un lugar protagónico en la prostitución”.

“Algo que me sorprendió mucho es la organización feminista que hay en la provincia, eso me encantó, porque muchas de las activistas contaban que difícil que es, por ahí, estar en la calle, en Ushuaia, en Río Grande, cuando es invierno y se hace de noche muy temprano y las pibas activan igual, salen a la calle, se movilizan por nuestros derechos y me encantó ver eso, como el feminismo recorre todo el país”, expresó Fernández Mouján sobre el movimiento de mujeres.

Asimismo, con relación a la prostitución, la creadora audiovisual remarcó que “me sorprende lo metido que está el Estado y la Policía en permitir que las mujeres sigan siendo explotadas sexualmente y garantizar que siempre haya, las putas mueren pobres y siempre hay un tercero que se lleva esa ganancia y, obviamente, eso pasa con complicidad del Estado y de la Policía, y eso no deja de sorprender, y las nuevas formas que va tomando la trata de persona también, porque ya no es un secuestro si no que hay muchísimas formas de captación modernas”.