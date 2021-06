El precandidato a diputado nacional Fernando Gliubich dialogó hoy con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió al trabajo realizado por estos días para definir en el próximo mes las postulaciones a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de septiembre.

En ese sentido, el expresidente de la Asociación Rural sostuvo que aún debe definirse la posición que ocupará la Unión Cívica Radical, el partido que representa, en el armado político de la oposición: «Todavía tenemos que ver el día de mañana qué lugar ocupa la UCR en Juntos por el Cambio o la denominación que tenga el frente».

En relación a posibles internas en el ámbito local, deslizó que «por un lado las internas desgastan, pero es sumamente válido y es parte de régimen democrático», y sostuvo: «Debe haber consensos entre los distintos actores». Además, reconoció que se encuentra dialogando con algunas mujeres para que lo acompañen en la candidatura a la Cámara Baja, aunque prefirió no dar nombres.

Consultado por otros posibles candidatos que podrían hacerle frente en representación de ese sector, reconoció: «Hoy tenemos rumores de pasillos, comentarios, pero nadie ha puesto una palabra o una voz. Internamente solo tenemos otro candidato que se ha expresado». «Hoy son rumores, no he escuchado manifestación alguna. Me parece que será el MPF el que deba aprobar que esa persona participe en ese espacio», dijo al ser preguntado por una posible postulación de Ricardo Garramuño.

Para conformar la lista final, dijo que será clave «mantener un hilo de coherencia» y, sin vueltas, definió cuál es la posición de su espacio: «En lo personal nosotros tenemos una postura antikirchnerista, el que quiera participar y se encuentra en esa posición, no lo veo mal».