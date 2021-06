La licenciada en psicología Lorena Boschetti se refirió a los aspectos emocionales que genera la pandemia de Coronavirus en toda la sociedad debido al cansancio inevitable de los ciudadanos.

Boschetti señaló que “a todos y en todas las edades nos está pasando esta situación de hartazgo, de esta nueva realidad que ha venido a interrumpir nuestras vidas, nuestras rutinas, que nos obligó a hacer cosas de las cuales no estamos acostumbrados, como el uso del barbijo, como los cuidados y las atenciones que tenemos que tener presentes, y creo que hay una situación como de hartazgo, de hasta prender la tele y escuchar los nuevos números y cuántos casos y se extiende o no la cuarentena”.

“Esta situación viene a generar un desgaste, una situación de cierto riesgo, porque cuando nosotros nos adaptamos un poco a esta nueva realidad y hacemos como que ya es parte de nuestro día, también perdemos de vista esta cuestión de los cuidados y esta cuestión de que nosotros tenemos que estar atentos para evitar el contacto contagio”, agregó la especialista en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina.

“La realidad es que tenemos que seguir atentos y seguir manteniendo determinadas normas y hay veces, cuando esta situación se prolonga en el tiempo, que nuestro cerebro empieza con este proceso de adecuación y perdemos de vista, o estamos menos alerta, y estas noticias de la tercera cepa, y como que esto no se termina más, viene generando como una explosión, dejan de cansancio en todo y una situación como de estrés”, reflexionó Boschetti.

“También creo que tiene que ver con la incertidumbre que se impuso desde el día uno que nosotros nos enteramos de esta situación -mencionó la psicóloga-. Yo creo que el Común denominador, en casi todos los temas que tienen que ver con el coronavirus, es la incertidumbre de cuándo esto se termina, y si las vacunas funcionan o no funcionan, si el tratamiento funciona o no, porque los saberes se van construyendo sobre la marcha, nada es demasiado certero y esta situación un poco nos termina, por supuesto, poniéndonos en alerta, en situación de estrés, y eso como que evoluciona, pero no, porque seguimos en esta situación de incertidumbre y nos termina desgastando”.

La especialista amplió que “todos los humanos tenemos como procesos de adaptación a situaciones de estrés, de cansancio, y esto tiene que ver con que está durando más que cualquier otra experiencia que nosotros hayamos vivido en nuestra vida, porque esto no tiene precedente, nadie de todos nosotros, de la humanidad, tiene como precedente haber vivido algo por el estilo, entonces esta situación que, es novedosa, y que además viene durando un año y medio y que no sabemos cuánto tiempo más”.

“Este signo de pregunta que nos plantean el futuro termina generando esta saturación del tema, que tiene estos riesgos que mencionábamos, de hacer el mecanismo de anular, como que no pasa nada, y que comienza con las conductas más irresponsables, donde la gente no se cuida o también empieza a generar mucha sintomatología, porque lo hemos escuchado un montón, y ya hay un montón de investigación que se está haciendo en todo el mundo que da cuenta de la Salud Mental en todas las edades”, precisó Boschetti.