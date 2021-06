El asueto para estatales se correrá del domingo al lunes y no prestarán servicio PAyT, Pomys y agentes de la administración central. Docentes tendrán jornada institucional.

No habrá clases el próximo lunes en la provincia

El próximo domingo 27 de junio se conmemora en todo el país el “Día del Trabajador del Estado” establecido por Ley Nacional 26.876, a la cual la Provincia adhirió en el año 2016 a través de la Ley provincial 1082. Conforme a lo establecido en la misma ley, este año el feriado se correrá del domingo al lunes 28.

Por tal motivo, el lunes próximo será feriado para los agentes de la administración pública central y el personal PAyT y POMyS que prestan servicios en los establecimientos educativos.

De no mediar otra resolución de parte del Ejecutivo Provincial, el descanso no alcanzará a aquellas áreas u organismos que tienen sus propios días conmemorativos, como Salud, Bancarios, Educación, etc.

Respecto del sector Docente, y al no ser posible el dictado de clases, no tendrán actividad formal, pero el ministerio de Educación ha dispuesto celebrar ese día la habitual jornada institucional, que se llevará a cabo en forma virtual.

En virtud de que la celebración tiene alcance en todo el país, en nuestra provincia tampoco atenderán las oficinas públicas ni se atenderán turnos en ninguno de los organismos dependientes del Gobierno nacional.

La historia

El Día del Trabajador del Estado se celebra el 27 de junio de cada año para conmemorar la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó el Convenio Nº 151 y la Recomendación Nº 159 vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.

Anteriormente, en Tierra del Fuego se celebraba el Día del Trabajador estatal el tercer viernes de diciembre, pero a partir de la adhesión a la Ley Nacional, quedó establecido el 27 de junio en consonancia con el resto del país.