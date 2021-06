Mauricio Macri reveló qué hubiese hecho si le tocaba ser presidente durante la pandemia, cuestionó las medidas adoptadas por la gestión de Alberto Fernández y justificó su vacunación contra coronavirus en Estados Unidos.

Si usted hubiese gobernado el país en medio de la pandemia, ¿qué hubiese pasado con las vacunas?, le preguntaron al ex mandatario en acto público en Mendoza, donde presentó su libro. “Hubiese comprado todas las vacunas que había disponibles porque si un día de país cerrado cuesta miles de millones de pesos o más de cien millones de dólares, ¿cómo no vas a comprar todas las vacunas?”, se preguntó retóricamente.

Macri dijo que hubiese comprado vacunas “sin prejuicios ideológicos, con absoluta transparencia y garantizando el mismo nivel de vacunación de los chilenos”.

En ese marco, dio su opinión sobre el Covid-19 y la distribución de vacunas: «Nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir. En este caso dije: ‘Liberemos una vacuna’”.

Según publicó el diario mendocino El Sol, sin dar nombres propios Macri recordó los dichos de un «técnico del Conicet» que dijo que «si hubiésemos vacunado como los chilenos, tendríamos 30 mil muertos menos». Y añadió: «La cantidad de días que no hubiéramos estado cerrados, provocando la destrucción de la salud psicológica, mental, física, económica de la población. Realmente el manejo de la pandemia ha sido una desgracia para los argentinos. La cuarentena eterna ha destruido una parte del país. Acá por suerte los mendocinos tienen un gobernador que no ha seguido la línea que marcó el Presidente y se ha manejado con libertad para que los mendocinos pudiesen sobrevivir a esta desgracia”.

El ex jefe de Estado consideró que «la pandemia es una desgracia, pero la cuarentena, los abusos de autoridad y el cercenamiento de las libertades solamente trajeron más problemas”.

En otro tramo de la entrevista abierta con militantes partidarios, le preguntaron: «¿Se arrepiente de haber dicho que no se iba a vacunar hasta que no lo hiciera el último de los esenciales y después se terminó vacunando?»

Y respondió: “Dije que no me iba a vacunar hasta que lo hiciera el último de los argentinos que necesitase la vacuna y lo cumplí. Yo no viajé para vacunarme, viajé por una conferencia”.

“No viajé para vacunarme y respeto al que viaja para vacunarse. Viajé para dar una conferencia y me entero de que en una farmacia a dos cuadras estaban vacunando. Pagué y me vacuné”, completó.

En esa línea, ensayó una justificación de su decisión en Estados Unidos. “Ya que no puedo comprar millones de vacunas porque ya no soy el presidente, hice una contribución. Mi vacuna ya no hace falta, yo ya me vacuné”.

Macri insistió que «cumplió» con su palabra. «No usé una vacuna de las que entraron a la Argentina, y no la hubiese usado. Yo lo que dije es: ‘En vez que está por llegar a mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá así libero una vacuna’. Fui y pagué mi vacuna. Lo hice como una contribución», insistió.

Macri habló en Mendoza, en este caso con el diario El Sol, y puso nuevamente como ejemplo a Chile, que compró la vacuna con menos eficacia del mercado y por eso está en cuarentena estricta con todo cerrado.

