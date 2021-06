La emprendedora local, Ruth Figueroa, creo la marca hace veladores en PVC con diseños que delinea con un torno. Sus trabajos son muy demandados en la ciudad, siendo que ya tiene tres años en funcionamiento.

“Generalmente hago las lámparas a pedido, yo tengo varios diseños y el cliente elige, pero cuando es a pedido el cliente pide si es a color o no”, comentó la vecina, y agregó que “por lo general, yo los hago blancos porque para mí es más lindo”.

“Es un velador pero, en realidad depende, después hago lámparas de pie, que ya son con caños más grandes, con PVC de 160 o 200, entonces se hace más grande, y he hecho hasta de un metro cincuenta, todo dibujado”, detalló la fabricante y a la vez artesana.

“Hay de flores, mariposas, hay bandas musicales, equipos de fútbol, justamente hoy terminé una de Racing, hay infantiles, así que depende del cliente, es muy variado”, comentó Figueroa el diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

“En realidad, no me lleva mucho tiempo hacer el dibujo en sí, no es tan complicado como pareciera, y una lámpara me lleva un día, día y medio o dos”, precisó la emprendedora, y relató que aprendió la tarea observando videos por YouTube hacer.

“Mi hermana me trajo la idea, porque ya sabe que a mí me gusta curiosear mucho; entonces, mirando las dos, un día me mostró y me gustó la idea y cómo se hacía, y me animé, compré un torno y cada vez me salen mejor -indicó Figueroa-. La práctica me hace ser más prolija y mejorar en algunas cosas”.

“Como está la situación ahora es un poco complicado, pero salen los pedidos”, dijo la manualista, y respecto de las formas de venta señaló que “por ahí no es tanto lo que ve la gente en las redes, sino el amigo del amigo, lo ven y se va corriendo la voz”.

Las creaciones de 35 cm de alto de caño de medida 110 pueden costar entre 800 y 1.500 pesos, “dependiendo del tamaño realidad, no del dibujo”. “Para mí es lo mismo que me encarguen algo simple o algo complicado, sí varía el tamaño, por los materiales que llevan en sí”, precisó Figueroa.

Los interesados pueden comunicarse al número de teléfono 446 5664 o vía Facebook.