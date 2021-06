El Ministerio de Salud informó que, a partir de este jueves 17 de junio, el Consultorio de Fertilidad de la ciudad de Ushuaia retoma la atención. El turno se puede solicitar mediante el mail consultoriofertilidadushuaia@gmail.com o a través del siguiente formulario https://forms.gle/xN48hwGbDEnDavuh6.

La responsable del Programa Provincial de Fertilización Medicamente Asistida, Carolina Yulán, comentó que “la reapertura del consultorio se da en el marco del “Mes Internacional de la Fertilidad”, como parte de las actividades tendientes al cuidado de la fertilidad”.

“El consultorio está destinado a personas que buscan embarazo hace más de 1 año, a mayores de 35 años con alguna patología de base y que hayan buscado embarazo por más de 6 meses”, informó la Bioquímica especialista en Endocrinología.

Detalló que “en el consultorio serán atendidos por la doctora Urquiza, integrante del equipo interdisciplinario de fertilidad provincial”.

Yulán brindó consejos para el cuidado de la fertilidad de la población en general “tener las vacunas al día, comer sano, realizar actividad física, controlar el peso, no fumar, no consumir alcohol en exceso y usar preservativo para evitar enfermedades de transmisión sexual”, y para las mujeres en particular “realizar el control ginecológico anual, desde la adolescencia o desde el inicio de la actividad sexual; considerar que el período de mayor fertilidad para búsqueda de embarazo es antes de los 35 años y recordar la importancia de la suplementación con vitamina D”.