La jueza del Juzgado Correccional del Distrito Judicial Sur, Felicitas Maiztegui Marcó no hizo lugar al recurso de apelación presentado por una persona a quien se le aplicó una multa, luego de que el perro que estaba bajo su cuidado mordiera y lastimara a un hombre que circulaba en la vía pública.

El hecho ocurrió en abril del 2019 y un profesional médico certificó la lesión provocada por el animal a la víctima.

La Dirección de Zoonosis había identificado al can bajo la titularidad del imputado, quien figuraba como tenedor responsable. No obstante, el imputado pretende liberarse de responsabilidad focalizándose en que “no es el titular del animal, sino que se trata de canes que están en el predio de su propiedad, que no son agresivos, que están a su cuidado y los alimenta, pero no son suyos, no los ha adoptado”.

A pesar de ello, el Juzgado de Faltas entiende que el hecho que no sea el titular formal o registrado, “no lo exime, cuando en los hechos actúa como tenedor del can identificado”.

Según se detalla en el fallo de la Dra. Maiztegui Marcó, la jueza de Faltas aplicó al tenedor del perro una multa de 1501 UFA (Unidad Fiscal Administrativa), equivalente a unos cien mil pesos aproximadamente. Se basó en el concepto de la infracción sobre la tenencia responsable de canes dentro del ejido urbano y que considera falta muy grave la agresión de un animal a una persona o a otro animal, en espacios públicos o en la vía pública.

En este caso, el perro estaba chipeado a nombre de otra persona -diferente al que interpuso la queja ante el Juzgado Correccional de lo decidido por el Juzgado de Faltas Municipal-, pero la Ordenanza Municipal Nº 4800 también hace responsable a quien tiene el perro sin estar con chip y así fue analizado en el fallo.

Sin embargo, la magistrada resolvió devolver el expediente al Juzgado de Faltas para que la jueza de tratamiento al pedido del infractor, que en caso de que no prospere el recurso presentado, la sanción impuesta sea en suspenso.

“Dada la cuantiosa suma de dinero a la que asciende la multa según la Ordenanza aplicable, estimo que obtener respuesta hace a su derecho de defensa”, dijo Maiztegui por lo que envió nuevamente el expediente al Juzgado de Faltas para que dé tratamiento a esa posibilidad prevista en la O.M Nº 2674.

(Imagen ilustrativa)