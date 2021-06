El Concejal de Nuevo Encuentro en bloque Forja Todos, Javier Calisaya, impulsa un Proyecto de Comunicación, para que el Cuerpo de Concejales de Río Grande se exprese a fin de que se prorrogue el Acuerdo para la Promoción de la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego -conocido como Fideicomiso Austral-, se cancelen las deudas acumuladas del mismo durante la gestión de Mauricio Macri, y se priorice con esos recursos la construcción del nuevo Puente sobre el río Grande.

En los fundamentos de la iniciativa, el Edil solicita que se priorice afectar todo o parte de esos recursos al Fondo Especial que impulsa, para financiar el proyecto y la obra del nuevo Puente que una las márgenes norte y sur de la Ciudad, involucrando en ello al Gobierno Provincial, así como a las y los Legisladores provinciales y nacionales por Tierra del Fuego.

«El fideicomiso reconoce para las arcas provinciales el cincuenta por ciento (50%) de las regalías de hidrocarburos que percibe Nación por la actividad de los yacimientos ubicados costas afuera de la Isla Grande de Tierra del Fuego, y contempla la realización de obras viales, energéticas, portuarias y de servicio, cuya prioridad establece la Comisión de Seguimiento que integran tres representantes nacionales y tres provinciales», manifiesta Calisaya.

En este sentido, sostiene que «es importante sumar nuestra voz como Concejo Deliberante y a la vez proponer que parte de esos fondos puedan afectarse a la construcción del puente tan necesario en nuestra ciudad».

«Es previsible que las obras actualmente en carpeta en nuestras provincia y ciudad tienen previstos sus respectivos financiamientos por fuera del fondo que nos convoca, dado que no es usual proyectar construir con recursos con los que no se cuenta. Por eso nos parece que estamos a tiempo para recomendar la afectación de tales fondos que encarecidamente solicitamos se restablezcan, lo cual no es incompatible con la dotación de otros recursos que, por separado, también proponemos, para que concurran al mismo fin: financiar el puente que hace falta para complementar y descomprimir al actualmente existente, a partir del exponencial crecimiento poblacional de nuestra ciudad y la proliferación de nuevos barrios durante, por lo menos, los últimos quince años», subraya el Concejal.

En este marco, Calisaya destaca «las razones de justicia económica que desembocaron en el Fideicomiso Austral después de muchos años de reivindicación de nuestra provincia, como asimismo la vocación federal del actual Gobierno Nacional que, aún con las dificultades con que le toca gobernar por la pandemia, apuesta al desarrollo equitativo y equilibrado de cada rincón de la Patria. Sobre todo, cuando, en casos como el que nos ocupa, se trata de la participación en las utilidades provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables existentes en la plataforma que sustenta nuestro territorio provincial».

Los fundamentos del Proyecto ponen también en valor la tarea y el compromiso «de quien fuera nuestro Senador Nacional, José Carlos Martínez (Bloque Nuevo Encuentro), cuyo legado nos toca honrar bregando porque el Convenio se reactive y a la vez se prioricen obras como la que nos ocupa, que fortalecen la integración y la conectividad; lógica en la cual también nuestro entrañable ‘Pancrudo’ impulsó el Corredor Marítimo Austral y la extensión de la Ruta Nacional N°40 hasta Ushuaia».

Por último, destaca que «el Acuerdo incumplido sistemáticamente por Mauricio Macri y Rosana Bertone durante sus respectivos mandatos, fue firmado por la ex Presidenta Cristina Fernández; y no sólo eso. Lo hizo justamente en la última oportunidad en que el ex Presidente Néstor Kirchner visitara nuestra provincia, espaldarazos éstos que no podemos obviar a la hora de legitimar la iniciativa y recuperar lo que nos corresponde».