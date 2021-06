Polémica“El Decreto de urbanizaciones que presentó provincia vulnera la autonomía municipal”

El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen explicó que jurídicamente el Decreto 925/21 no es aplicable debido a que avasalla la autonomía municipal.

Río Grande.- Luego de que el Gobierno comunicara el pasado jueves el decreto que plantea que en la provincia no se podrá vender ni adjudicar tierras sin servicios, el presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen afirmó que “lo referido a la regularización de tierras y urbanizaciones es competencia de las ciudades, es decir del Concejo Deliberante y la Municipalidad, por lo cual en primera medida este decreto sería inconstitucional”.

Asimismo recordó que “en el Concejo Deliberante presentó un proyecto que busca detener a aquellos urbanizadores que no actúan de buena fe, por lo que el Gobernador podría dialogar con sus Concejales para que acompañen el proyecto”.

Por tal motivo manifestó que “el Gobierno de la Provincia lo único que tiene a cargo en tema de urbanizaciones es un visado final con respecto a Catastro provincial para saber si están todos los papeles en condiciones, ya habiendo pasado por el visado municipal”.

Al respecto Von der Thusen indicó que “ya tengo presentado en el Concejo el proyecto de Ordenanza para poder regularizar esta situación, dado que queremos frenar a los emprendedores urbanísticos que de alguna manera terminan estafando a los vecinos, prometiendo un negocio que luego no se cumple, con urbanizaciones sin servicios o con problemas para luego poder regularizar su situación dominial”.

En otro orden el edil refirió que “fue durante la gestión del actual Gobernador como Intendente de Río Grande que se permitieron urbanizaciones que en la actualidad aún están sin servicios, y sin regularizar dominialmente, como por ejemplo son Chacra VIII y Chacra IX, dos urbanizaciones que nacieron en la época del actual Gobernador Gustavo Melella, que peleamos desde el Concejo, mientras su gestión municipal miraba para otro lado y la urbanización seguía creciendo”.

En este sentido dijo que “los mismos que nos quieren decir cómo ordenar las urbanizaciones de la ciudad, que además desde el punto de vista jurídico es inconstitucional, fueron los mismos que permitieron que hoy dos grandes sectores de la ciudad estén totalmente complicados”.

Por último el edil volvió a resaltar que “el proyecto ya está presentado en el Concejo, por lo cual le solicito al Gobernador que le pida a sus Concejales de Forja que nos acompañen en este proyecto, de manera de poder dar solución definitiva a los vecinos de la ciudad”.