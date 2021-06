A horas de que se desarrolle el encuentro entre Gobierno y los municipios de Ushuaia y Río Grande, mañana, en el Superior Tribunal de Justicia, la legisladora Vuoto analizó el extenso conflicto que deriva del retraso en el envío de fondos coparticipables y apuntó contra el ministro de Finanzas del Gobierno, Guillermo Fernández.

«El conflicto de coparticipación comenzó en mayo del año pasado; en mayo del año pasado los municipios salieron públicamente a reclamar esta deuda. Pedimos informes en la legislatura que nunca fueron contestados por el Ministro de Economía, que obligó a suspender esa convocatoria», relató, y agregó: «Volvimos a pedir informes este año y cuando lo convocamos, faltó».

«Si uno no da la información y no se presenta en los ámbitos de diálogo, es imposible avanzar en una resolución», indicó, en relación al contador Guillermo Fernández.

«Por esto tenemos ahora las expectativas puestas en el Superior Tribunal de Justicia para ver si los jueces logran lo que hasta ahora no pudimos lograr, que es que nos brinden la información correspondiente», destacó, y añadió: «Lo que no nos dicen es cuánta planta no le están remitiendo a los municipios. Publican cuánto envían, pero no cuánto no envían».

«Es grave la discusión de la coparticipación porque afecta al funcionamiento de los municipios, todo esto genera un perjuicio económico para los municipios porque la Provincia se queda con plata que no le corresponde», dijo, y analizó: «Esos fondos, en porcentaje y por ley, le corresponden los municipios y no hay motivo que justifique que la Provincia utilice esos fondos para otras actividades y mucho menos el contexto actual».