Autoridades del Ministerio de Salud destacaron el avance del Plan Provincial de Vacunación contra el COVID-19. Remarcaron que ya más de 50 mil personas recibieron la primera dosis y más de 15 mil la segunda dosis, lo cual permite completar esquemas.

La coordinadora de la Campaña de Vacunación Covid-19, María de los Ángeles Morseletto, confirmó que “la primera dosis implica una protección superior al 91%” asegurando que “si una persona se vacuna con primera dosis y pasan 3 meses y aún no se colocó la segunda dosis, la inmunización sigue vigente”.

“La vacuna no vence y no debe volver a colocarse la primera dosis si pasaron los 3 meses y aún no tiene la segunda” aclaró la Profesional, destacando que “no obstante, seguimos trabajando y convocando, para la colocación de segunda dosis a personas mayores de 71 años, sin factores de riesgo, que se hayan vacunado hasta el 31 de marzo como así también a personas con factores de riesgo”.

En ese sentido, la coordinadora de la Campaña recordó que a medida que llegan vacunas al país y son distribuidas a las provincias, “vamos convocando -desde el área de salud- para segunda dosis y también ampliando las franjas etarias para solicitar turnos para primera dosis”.

“Sabemos que existe una gran demanda de la población por la segunda dosis, sobre todo de la marca Sputnik V, pero llevamos tranquilidad que a medida que van arribando, se va convocando a esa población”, agregó la funcionaria.

Reiteró que “el objetivo principal de la vacunación contra COVID 19 (SARS CoV-2) es reducir el impacto de las muertes, como así también minimizar las hospitalizaciones por esta enfermedad para evitar el colapso del sistema sanitario y mantener su capacidad para dar respuesta a las necesidades de salud de la población”.