La referente del Pami en Tierra del Fuego, Yésica Garay, reiteró las acciones que se realizan para brindar la vacuna antigripal a los afiliados. De todas formas, destacó que la prioridad sigue siendo la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

En ese sentido, llevó tranquilidad a los afiliados respecto de que hay stock de vacunas antigripales y, los que no se la puedan aplicar en esta etapa, podrán hacerlo más adelante, una vez que se hayan aplicado la vacuna contra el covid.19.

“Siempre volvemos a recordar que la prioridad es el Covid-19 y quien no sea haya vacunado puede solicitar su turno a través del 0-800 de la página de la provincia”, sostuvo la funcionaria, y agregó que “si bien nosotros como institución, como Pami, no tenemos injerencia directa, seguimos invitando a los afiliados y afiliadas a que lo realicen, y quiénes ya tienen la primer dosis. la prioridad es darse la segunda dosis”.

“Nosotros tenemos vacunas antigripales, o sea que vamos a seguir vacunando, no es que si no se coloca la vacuna ahora no va a haber más -remarcó Garay-. Así que le pedimos a todos los afiliados que tengan tranquilidad, que dosis hay para todos”.

La funcionaria indicó que el año pasado se llegó a una cifra record de vacunación contra la gripe, alcanzando las 3.800 aplicaciones, lo cual fue calificado como “histórico”, teniendo en cuenta que años anteriores se colocaban alrededor de 300 dosis.

“Quién está acostumbrado y le gusta ir a la farmacia, porque aprovecha y retira su medicamento, puede solicitar su turno para vacunación antigripal a través de la página www.pami.com.ar y el sistema le va derivar un turno a la farmacia, y si no se comunica con nosotros a través del 138, a través de las redes sociales y solicita la vacunación a domicilio, que estamos haciendo todos los días”, señaló Garay en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

Respecto de este servicio “puerta a puerta”, la referente explicó que “no queremos que salgan los adultos mayores a la calle, entonces le generamos el acceso a ellos, sobre todo en esta época tan compleja que es invierno, porque además se incrementan las caídas y lesiones en adultos mayores”.

“Es un servicio más que nosotros proponemos desde la gestión, hacer puerta a puerta la vacunación, lo hicimos en Ushuaia, arrancamos en Tolhuin la semana pasada y la semana que viene vamos a estar en Río Grande”, concluyó la titular de Pami en la provincia.