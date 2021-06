Comisiones Concejales celebraron un nuevo encuentro

RÍO GRANDE.- Este jueves se llevó a cabo un encuentro virtual entre Concejales de Río Grande en el marco de las Comisiones de trabajo en las que se evalúan los diferentes proyectos presentados por los Bloques políticos que integran la institución legislativa.

En esta oportunidad se unificaron las Comisiones de “Legislación e interpretación”; “Soberanía, industria y producción”; “Educación, cultura y deporte” y la Comisión de “Tránsito, transporte y seguridad ciudadana”.

Participaron de la reunión los Concejales Javier Calisaya; Miriam Mora; Pablo Llancapani; Walter Abregú; Diego Lasalle; Walter Campos; Cintia Susñar y Hugo Martínez.

En primer término, se debatió la iniciativa impulsada por el Concejal Javier Calisaya que promueve prohibir la comercialización y venta de pilas y baterías no reutilizables.

El promotor del proyecto explicó que la idea es “prohibir la comercialización, por 180 días, de las pilas descartables” y la necesidad de “buscarle una salida al destino que se le da a las pilas descartables dado la contaminación que producen al ser descartadas como el resto de los residuos”.

Entendiendo que “no está funcionando el mecanismo de que sean recepcionadas en algún comercio o dependencia”.

Y remarcó que “existen alternativas a las pilas descartables que son las pilas recargables” entendiendo que “cada pila recargable equivale a 300 pilas descartables”.

Entendiendo además que la norma también “sería un mensaje político en cuanto al desarrollo sostenible y cuidado del Medio Ambiente por lo que propuso promover la participación de funcionarios municipales para profundizar el debate de la propuesta”. Además, recordó que “no hay muchos Municipios que hayan avanzado con la prohibición sobre el uso de las pilas descartables”.

Por lo tanto “propongo dar un plazo de 180 días para avanzar en la prohibición en la venta de pilas descartables y promover la sustitución de las pilas descartables por las pilas recargables e instruir al Municipio para que a través del área que corresponda instrumente un mecanismo de recolección, almacenamiento y encapsulamiento de las pilas descartables”.

Y consideró que se trata de “una decisión que económicamente no implica mayores daños y si es una posición política importante por parte del Concejo Deliberante”. La propuesta refiere a las pilas de uso domiciliario masivo por lo que el autor de la propuesta propuso dejarlo establecido claramente en la misma.

Posteriormente los Concejales dieron tratamiento a los Proyectos de Ordenanza promovidos por la Concejal Miriam Mora referidos a la creación de un sistema de Becas +25 destinado a mujeres estudiantes y también la propuesta sobre la creación de un Fondo de emergencia económica municipal para personas de grupos vulnerables.

Para ambas iniciativas habían sido invitados el Secretario de Finanzas, Lic. Diego López y la Secretaria de la Mujer, del Municipio, Dra. Alejandra Arce aunque los mismos no participaron del encuentro del día de la fecha por lo cual la concejal Mora lamentó la imposibilidad de “tener la información necesaria para evaluar la aplicación de este proyecto”.

Aunque participaron del encuentro las vecinas Karina Villagrán; Karyen Suarez; representantes de Mamás de Pañuelos Amarillos y la funcionaria provincial, Emma Bejarano.

Las vecinas que participaron del encuentro también lamentaron la ausencia de funcionarios municipales que permita avanzar con el debate de las propuestas que se están impulsando desde el Concejo Deliberante y en tal sentido representante de las Madres de Pañuelos Amarillos señaló que se solicitó una reunión con la titular de la Secretaría de la Mujer que aún no se concretó.

La Concejal Mora señaló que las iniciativas que se promueven se refieren a “se trata de una ayuda simplemente, no le vamos a solucionar la vida a nadie, pero tenemos la opción de salvarle la vida a alguien”, señaló la Concejal Mora entendiendo que la “solución real sería generar empleo”.