Los obreros que ocupan la planta de no cobran hace 2 meses y rechazan un pago del 30%

La referente de los trabajadores de Digital, Gisela Turina, se refirió a la situación de los 240 operarios que no cobran sus sueldos desde hace dos meses, teniendo en cuenta que la planta está en venta y los responsables ofrecieron abonar un 30% del primer sueldo.

“Pasaron un montón de cosas y a la vez nada, porque hemos tenido un montón de audiencias en el Ministerio, comunicaciones extraoficiales por fuera del ámbito del Ministerio de Trabajo, pero la verdad es que nosotros no hemos tenido todavía una solución en nuestro conflicto”, remarcó la trabajadora en declaraciones para ((La 97)) Radio Fueguina.

Agregó que “no hemos cobrado un centavo y este es el segundo mes, nos ofrecieron un 30%”. “Es una vergüenza que, después de dos meses de no cobrar y este mes se tendría que percibir el aguinaldo, nos quieren ofrecer esto”, añadió Turina.

“Es inexplicable que nosotros no podamos darle de comer en nuestras familias y nos ofrezcan un 30% -añadió-, y la verdad que no tenemos mayor información, porque el grupo está en venta y nosotros estamos esperando que alguien se haga cargo de esto”.

Respecto de la situación del personal, mencionó que “las 240 la familia están en situación crítica porque algunos no tienen para pagar el alquiler, otros no tienen para pagar la obra social o no tienen para pagar las tarjetas o los préstamos, o absolutamente nada hace dos meses”.

Actualmente, los empleados ocupan la planta y este domingo realizaron una olla popular a un mes de comenzado el conflicto.