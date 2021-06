Emprender en pandemia«Dolce Paradiso de Naty» es furor con su Lemon Pie

Natalia Ávila es una emprendedora de Río Grande que lleva adelante su proyecto de repostería. “Dolce Paradiso de Naty” comenzó durante la pandemia “cuando estaba cerrado todo” y a causa de que la cocinera había perdido su fuente laboral.

Ávila comentó que “el año pasado perdí mi trabajo y, a base de que había perdido mi trabajo, tenía que ver cómo podía seguir adelante y ahí salió esto”, siendo que la vecina tenía “el título guardado” desde un tiempo atrás porque “no quería ejercer”.

“Por una cosa o por otra, no hacía tortas, no hacía nada, me había recibido hace muchos años, hace 13 años que estoy en la isla y trabajaba siempre limpiando casas o atendiendo negocios, cosas así, y en esta pandemia empecé haciendo tortas”, indicó la emprendedora.

Agregó que “un día mi hija me dijo de poner una foto para que conozcan mis tortas, pero lo habíamos hecho con la idea de que se conozca el trabajo, pero no para vender, pero ella subió una foto de una torta y empezaron a pedir y de la nada surgió, porque no es una que teníamos una cantidad de plata para empezar a invertir y empezar a elaborar, sino que simplemente surgió y se empezaron a abrir las puertas para conseguir la mercadería y empezar a trabajar”.

“Después empezamos a hacer Lemon Pie y todas las cosas, y el furor es el Lemon Pie -expuso Ávila-. En realidad, las tortas también, pero los Lemon Pie vienen de todas las partes de la ciudad a buscarlo”.

“Nosotros estamos acá en Chacra XI y vienen de todos lados a buscar el Lemon Pai, dice la gente que es muy sabroso y es muy fresco, porque nosotros lo elaboramos en el día y lo que elaboramos en el día vendemos por el día, no es que guardamos de un día para otro”, comentó la vecina, y añadió que “antes del cliente venir a buscarlo, se contacta con mi hija y, antes de venirlo a buscar, le decimos que espere 20 minutitos, así sale bien fresco el Lemon Pie”.

“Ahora, por semana estamos vendiendo 4 o 5, o 1 por día, depende de los kilos que pida la gente, y los trabajos también, porque hay trabajos que son tortas sencillas digamos, con crema, frutilla ,cereza y hay tortas que son elaboradas, ya personalizadas”, remarcó Ávila.

El número de teléfono de contacto con el emprendimiento de repostería es 2964-475573 y los clientes además se pueden comunicar a través de las redes sociales de Instagram y Facebook.