La bioquímica de Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande, Rosangela Ruiz, se refirió a la falta de stock de sangre para transfusiones en el nosocomio local, teniendo en cuenta que ha disminuido la concurrencia de donantes. Hoy se recibe un promedio de 6 donantes por semana, siendo que lo ideal es un total de 15 a 20 extracciones semanales.

“Estamos con una faltante de sangre”, indicó Ruiz, aunque mencionó que “en realidad no es que falta sino que va bajando nuestro stock muy rápidamente y no alcanza con la cantidad de donantes que están concurriendo a nuestro centro, por lo cual nosotros salimos a llamar a la solidaridad de la gente, para que se acerque a donar sangre, porque las terapias con sangre no se pueden realizar con otra cosa, la sangre no se puede fabricar y es importante que siempre tengamos”.

La profesional remarcó que, si bien el Tipo RH tiene mayor utilidad, cualquier factor de sangre es bien recibido: “En realidad es cualquier grupo y factor. Sin embargo, nosotros para poder hacer transfusiones por compatibilidad preferimos que vengan los donantes de Tipo 0 RH positivo o negativo, y con ellos podemos transfundir a otros pacientes, pero en realidad de cualquier grupo y factor es bienvenido”.

A su vez, destacó que la sangre “tiene un vencimiento”, por lo cual “no se puede realizar una colecta de muchas unidades, con muchos donantes en un mismo día, por eso pedimos que vayan viniendo durante la semana, para que nos vayamos estoqueando y podamos tenerlo para más adelante”.

“Entre 15 y 20 por semana es lo ideal, de esa manera nosotros podemos acudir a todas las transfusiones que requiere el nosocomio”, expuso Ruiz en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina.

Añadió que “estamos recibiendo aproximadamente entre 5 y 6 donantes por semana, a veces tenemos 10, y la verdad que han disminuido bastante las donaciones después de esta segunda vez que nos confinamos”.

En ese marco, la bioquímica explicó que la baja en las donaciones tienen que ver con muchos aspectos, como la llegada del invierno o el temor en el contexto de pandemia: “Son muchos los factores que hay que contemplar a la hora de evaluar por qué no se acercan los donantes. Nosotros comenzamos a llamar a los donantes para citarlos, pero a veces no tenemos respuesta, a veces llamamos y no concurren. Entonces, salimos también a los medios para que la gente tome conciencia de que la sangre es necesaria”.

Los interesados en donar sangre se pueden acercar de manera espontánea al Centro Regional de Hemoterapia, de lunes a viernes de 8:30 a 11:30, o solicitar un turno al Whatsapp 2964- 407128.