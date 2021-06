El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz removió de su cargo a la abogada Rosa Razuri, que dictaba clases en una secundaria de la localidad de La Heras, y le había señalado a sus alumnos que el COVID-19 no existe y que nadie moría de dicha enfermedad.

La mujer repitió sus dichos por videollamada a una madre que se quejó del asunto. El video recorrió las redes sociales y llegó a los medios de comunicación. «La gente se enferma de neumonía, pero no las tratan de neumonía, las tratan del Covid que no existe, entonces la gente se está muriendo. No hay tratamiento porque no existe y entonces no saben qué hacer», sostuvo, entre otras temerarias afirmaciones.

Luego de este hecho, la abogada fue entrevistada por medios de zona norte, donde sostuvo sus dichos acerca de la inexistencia del virus e indicó que está relacionada a «Médicos por la Verdad», organización que niega la pandemia e insta a no tomar medidas de precaución.

Esto causó fuertes repercusiones. Entre ellas la de Juan Acuña Kunz, médico de Caleta Olivia que ha estado trabajando durante la pandemia y ha sido asesor en cuanto a las políticas sanitarias impulsadas por el COE, quién pidió que se la sancione ante sus dichos sobre un problema que está costando vidas.

Ahora se conoció que las autoridades educativas la separaron del cargo, en lo que es el inicio de un sumario administrativo.

(Fuente: El Diario Nuevo Día)