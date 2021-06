El secretario General de la UOCRA Tierra del Fuego, Julio Ramirez, dialogó con ((La 97)) radio Fueguina y sostuvo que las condiciones del sector “son críticas”. Mencionó que, de los 10 mil trabajadores que se emplean en temporada alta, no se ha llegado al 50% de contratados.

“Las condiciones en realidad son críticas para el obrero de la construcción, porque ahora ya está la veda invernal, están parando todos, o no todos, los pocos que estaban trabajando en realidad”, señaló el gremialista y agregó que “nosotros esperamos en la temporada tener trabajando un montón de gente, el 100 por 100, de los compañeros, pero no fue así, la realidad fue otra, seguimos siempre los mismos, terminamos la temporada y llegamos a la veda invernal en una situación crítica porque, en realidad, para el obrero de la construcción no hubo ninguna mejora, no hubo el trabajo que tendría que haber habido”.

Sobre la cantidad de trabajadores que incluye el sector, el sindicalista expresó que “el padrón total en toda la provincia, en plena temporada con trabajo, es de más de 10.000 compañeros trabajando”, y añadió que “en realidad, hace ya unos años, desde que empezó la pandemia, no llegamos ni al 50%, pensamos llegar en esta temporada y al final anduvimos en un 20% o un 30% por unos meses, hasta que las obras se fueron terminando”.

A su vez, precisó que “algunas obras trabajaron con muy poca gente, porque las empresas dicen como que no tenían la plata para pagarle a los compañeros que tenían que ocupar, porque el gobierno no le pagaba las certificaciones como tenía que ser. entonces una obra que tiene que tener 30 obreros o 40, estaban trabajando con 8 o con 10 personas, así que la verdad que estamos críticos, estamos mal”.

Ramirez detalló como ejemplo la situación de la empresa Cóccaro Hnos: “Tiene muchas obras del Gobierno, del otro Gobierno y de este Gobierno, y si a la empresa Cóccaro le hubieran pagado lo que le deben del otro Gobierno y de este Gobierno, la empresa Cóccaro hubiera tenido más o menos 300 obreros en esta temporada y llegamos a 50 compañeros. Entonces, yo llego a la empresa y exigiéndole que tome a la gente de la bolsa de trabajo, que necesitamos trabajar, y todas las empresas te dicen lo mismo, que no pueden tomar gente porque no va alcanzar la plata. Es obvio que, a buen entendedor pocas palabras, no le alcanza la plata porque ellos certifican y el Gobierno no le paga como tiene que pagar. El Gobierno chauchea con las empresas. Las empresas tampoco lo van a decir, pero alguien tiene que decir las cosas como son”.