Barresi quiere volver a comprar su propia balanza, teniendo en cuenta que la persona que la estaría utilizando en la capital fueguina no puede aprovechar su funciones debido a que el aparato se activa con una llave electrónica encriptada.

“Recibí una llamada y me dicen que mi balanza está en Ushuaia y que la persona que la tiene la está usando y está tratando de hacerle un bluetooth, que es la conexión entre la balanza y la computadora, es como un pendrive blanco, que eso lo tengo yo”, expresó la especialista.

“Yo sé que está en Ushuaia, sé que es la mía porque la balanza viene con este bluetooth, con esa llave o pendrive, cómo se le dice, y si esta persona le está haciendo la llave es porque es la mía -sostuvo la nutricionista-. Además, yo tengo forma de identificarla, tiene un código en la base de la balanza, cuando vos la enchufas salen las actualizaciones. Desde el 2013 que la tengo a la balanza, y también tiene una raya horizontal en los pies que es por el uso que se le ha hecho esa raya, así que tengo formas de verificar que es la mía”.

La licenciada atiende gratis a personas con sobrepeso en el CAPS N°1 de Río Grande y hace un llamado a la solidaridad para poder adquirir nuevamente su herramienta de trabajo. “Es cuestión de que alguien me diga quién está usando una balanza como la mía y yo voy y la veo. Acá la clave es que la persona que la está usando no puede ver la medición en la computadora, esa es mi balanza, porque es imposible que alguien tenga esa balanza sin el bluetooth”.

Por otra parte, remarcó que no pretende iniciar acciones legales contra la persona que la tiene, sino volver a comprarla. “La denuncia ya está hecha, a mí no me interesa hacerle nada a la persona, yo lo que quiero es comprarla, porque por lo visto gratis no me la está devolviendo, quiero comprarla y quiero recuperarla, nada más”, indicó la especialista.

“No es algo que se pueda tirar, o regalar o deshacer, porque además a mí esta persona que me llama me dice que la están usando porque la balanza en sí se puede usar sin el enchufe, o se usa con pilas. Está intacta la balanza, se puede usar, y son muy caras”, detalló Barresi.

Agregó que “yo estoy en un CAPS, atiendo gratis, entonces estaría bueno que la gente que no tiene recursos para una medición, o para pesarse siquiera, estoy hablando de personas de más de 150 kg, que por ahí no encuentran balanza para pesarse, que tengan una herramienta para medirse y demás, a mí no me influye tenerla o no tenerla, yo la quiero recuperar porque es mía y para que la gente tenga este medio para medirse”.

“Lo que necesito es que se difunda en Ushuaia hasta llegar a la persona, ya sea el técnico electrónico o ingeniero electrónico, que le está inventando el bluetooth, que no va a poder porque el bluetooth está encriptado, tiene un código, así que no se puede -precisó Barresi-, Que la persona que la tiene, que la está usando, que se contacte conmigo, no le voy a hacer nada, sólo necesito conseguirla, nada más, se la voy a comprar”.

Los interesados en contactarse con la nutricionista pueden hacerlo al número telefónico 2964-524329.