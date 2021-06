El intendente de Río Grande Martín Pérez dialogó hoy con ((La 97)) Radio Fueguina y adelantó que este invierno la Municipalidad llenará de agua la pista de patinaje del Cono de Sombra para que los vecinos puedan disfrutarla.

«Vamos a llenar la pileta. En estos días no se hace hecho por una necesidad por la necesidad que existe en algunos sectores», indicó el mandatario, y agregó: «Vamos a comenzar a llenar la pileta con agua cruda y que haya un espacio seguro para patinar».

Además, el Intendente recordó que no es seguro por estos días utilizar la Laguna de los Patos para realizar actividades recreativas de invierno: «Les pedimos por favor que no vayan porque no es seguro».