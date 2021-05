La abogada Noelia Milagros Rueda Mazzola comenzó su vida educativa en el Jardín N°17 de Chacra II, hizo la primaria en la Escuela 32,del mismo barrio. El secundario lo cursó en el CIERG y hasta el año 2012 y comenzó sus estudios universitarios al año siguiente.

“Al otro año, en enero de 2012, ya estaba en Buenos Aires, estudiando”, explicó la joven profesional, y agregó que “la carrera Abogacía la tenía creo decidido hacía mucho tiempo, por ahí la orientación no, pero eso fue con los años también surgiendo”.

“Buenos Aires Me encantaba desde que era chica, que iba a vacaciones, me gustó mucho ir, hacia los primeros años no tenía ganas ni de volver en vacaciones, pero con el pasar del tiempo, aprovecha el verano y el invierno para venir acá allá, porque allá estaba viviendo sola”, relató Rueda.

“Esto me pasaba al principio, por ahí no porque era una ciudad nueva, entonces tenía muchos lugares para conocer, pero con el paso del tiempo y en la época de las cursadas y parciales, estaba mucho tiempo encerrada, entonces eran muy tedioso esos seis meses”, amplió la abogada.

Su grupo de amigas fue un sostén anímico y de ayuda mutua: “Por momentos se me hizo fácil y por momento no, porque yo misma me imponían mucha presión, pero por suerte tuve un grupo de amigas muy buenas de la universidad, éramos todos de acá, la misma gente del colegio y otros colegios”.

La cursada en la Facultad de Derecho de la UBA le llevó 6 años y se recibió el 11 de julio de 2019. “Fue super rápido, tuve un cuatrimestre que no que no cursé y después arranqué de nuevo, nosotros tenemos los cuatro años, que serían lo común, que te recibiste de abogado, que es como la parte general, y después la UBA tiene 2 años, donde vos tenés que elegir la orientación y tenés que hacer las materias”, expuso la fueguina, y añadió que “yo elegí Derecho Penal y, entonces, estaba todo orientado a esa rama”.

“Al principio tenía pensado quedarme un tiempo más, al menos medio año más, pero justo ese año estaba extrañando mucho ya mi casa, había pasado mucho estrés creo por la recibida y pensé que necesitaba volver a mi casa, hice la mudanza creo que en 20 días y me volví, mi idea era volver y ejercer acá, y ya estoy trabajando desde el año pasado, así que estoy re contenta con eso, por suerte conseguí muy rápido trabajo”, precisó Rueda.

Asimismo, entre sus planes y actividades, la abogada sigue incursionando en nuevas especializaciones y proyectando a futuro, siendo que también comenzó un trayecto de Ciencias Políticas que no pudo continuar.

“El año pasado hice una diplomatura en Derechos Humanos y a fin de año arranqué una maestría, un posgrado. Yo siempre tuve la idea de seguir estudiando, pero por ahí la pandemia no ha ayudado mucho”, concluyó Milagros.