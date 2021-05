La fundadora del espacio solidario, Felisa Romero, comentó que se iniciaron las tareas de la obra. “Ya comenzamos con la obra del comedor, y solamente tenemos que agradecer a todos los que me compraron el locro, el pastelito, que se juntó el fondo para comenzar el techo del comedor”, relató la vecina que cocina para 150 personas y entrega alimentos a otras 50.

Agregó que “era el 25 la venta por eso ya comenzamos gracias a Dios, el 25 hice una venta de locro para juntar el fondo para el techo, que me estaba faltando porque, si bien me donaron lo que era chapa y lo que era el cemento, me faltaban bastantes cosas; así que ya se pudo comprar, gracias a Dios, algunas cositas están faltando, pero ya es mínimo”.

“Comenzaron a hacer el comedor, se va hacer un salón”, expresó Romero, y añadió que “yo lo que más necesitaba era el techo, pero en este caso se va a terminar bien, se va a cerrar todo y ese lugar va a ser para la gente del barrio y los que no son del barrio, para todos los que necesitan, para que puedan venir a hacer eventos para lo que no tienen, los que no pueden; también se va a ser para la cena de los chicos, de las mamás que está sin su trabajo, se va a seguir dando la vianda, igual que la merienda, pero ya en el comedor”.

Dos vecinos voluntarios ya iniciaron las tareas de construcción y los interesados pueden sumar su mano de obra para avanzar con mayor rapidez. “Hay 2 voluntarios que se ofrecieron y que están empezando, así que estoy pidiendo a todos lo que puedan colaborar para hacer lo que es la platea, que ya queremos empezar a hacerla y que todos los que puedan colaborar, los invitamos a sumarse”.

El comedor comunitario se ubica en Vapor Asturiano 517, del barrio Los Cisnes, y la referente anunció que para el 20 de junio realizará nuevamente una venta de locro para recaudar los fondos que faltan para el construir el espacio.