Una vecina del barrio Malvinas Argentinas reclama que no cuenta con el servicio de gas desde hace más de un mes debido a que la empresa Camuzzi Gas del Sur y el gasista matriculado que contrató “se tiran la pelota” y no solucionan el problema.

Julieta Torrez gastó 40 mil pesos en las refacciones, pero ya pasó más de un mes sin gas. “Ya casi un mes y medio pasó, es mucho tiempo”, criticó la vecina de Río Grande, y agregó que “contraté el matriculado los primeros días, apenas tuve el problema de la pérdida de gas”.

“Básicamente entre el matriculado Camuzzi se tiran la pelota y nadie me soluciona el tema. El matriculado me dice que Camuzzi le estira los plazos, que no responde, que no le dice qué papeles debe presentar, y Camuzzi me dice que el matriculado no hace las cosas como corresponde, y el problema es que yo sigo sin gas”, detalló la mujer, que reside en Caleta La Misión 271, con dos niños pequeños y un hijo con discapacidad.

La pérdida de gas la tiene en un caño exterior que ingresa al domicilio. “Según Camuzzi era grande y, en teoría, lo había solucionado el matriculado, y vino Camuzzi a hacer la prueba y me dice lo mismo, que sigue habiendo pérdida -expuso Torrez-. Así que es un poco el enojo con ambos, porque se tiran la pelota, porque el matriculado me dice que lo solucionó pero sigo con pérdida de gas”.

“Nunca habíamos tenido problemas y hace un mes y pico ya empezó el problema de la pérdida, automáticamente busque al matriculado y lo contrató para que solucione rápido el tema y hasta el día de la fecha seguimos igual”, destacó la vecina entrevistada el viernes pasado.

Respecto del invierno que llegó de manera intensa en los últimos días, teniendo en cuenta las temperaturas bajo cero que se viven en toda la provincia, Torrez comentó que “es imposible con un caloventor, tengo los chicos con mucho frío, tengo un nene con discapacidad, otros dos pequeñitos y, la verdad, la estamos pasando bastante mal”.

“Es una vergüenza estar así, necesito que básicamente Camuzzi y el matriculado me den la solución, porque el gasto fue aproximadamente de 40.000 pesos, es dinero y por eso el enojo, uno pone el dinero para tener la solución rápido y no pasa nada”, concluyó la madre.