El conflicto en Australtex, luego del incendio que destruyó la planta fabril, ingresó en un camino de imputaciones y duros cruces, alejados de un arreglo que asegure a los trabajadores un sostenimiento económico, mientras dure la inactividad de la empresa.

Después del siniestro ocurrido el 22 de abril, toda la preocupación se centró en la situación del personal que quedaba sin trabajo. La empresa, entonces, ofreció seguir pagando parte de los sueldos caídos en concepto de “no remunerativos”, pero hasta ahora no se llegó a un acuerdo con los dos gremios involucrados, Asociación Obrera Textil (AOT) y Sindicato de Empleados Textiles (Setia).

Puntualmente, la patronal ofrece abonar un 70 por ciento del nominal, en tanto que los sindicalistas exigen que se pague el 100 por ciento de los salarios caídos. Con ese escenario se llevó a cabo el jueves una audiencia convocada por el ministerio de Trabajo, que tuvo un abrupto final cuando los delegados obreros pidieron “que conste en actas que nos retiramos de la reunión”. Al no haberse pedido un cuarto intermedio, el ministerio consideró fracasada la audiencia, sin que se llegara a resolución alguna.

Más tarde, los sindicalistas, en voz de Mariano Tejeda (Setia) aseguraron que los empresarios no tienen voluntad de negociar y los acusaron de “extorsionar y apretar” a los trabajadores.

La respuesta de la empresa (inmediata y por escrito) llegó para negar rotundamente tales acusaciones y –por su parte- afirmar que los dirigentes buscan “un protagonismo fugaz” que no ayuda a hallar la solución buscada.

Con la audiencia de partes fracasada y sin voluntad de reanudar el diálogo, la situación es totalmente incierta, mientras los trabajadores siguen sin percibir sus haberes. Un eventual pedido de conciliación obligatoria no aparece como conducente, en razón de que no abriría camino alguno de solución, según interpretaron fuentes del ministerio de Trabajo.

La nota de Australtex

28 de mayo de 2021

A toda la Comunidad Laboral de AUSTRALTEX S.A.,

Ante las graves e infundadas imputaciones efectuadas en el día de la fecha por quienes representan localmente a las Entidades Sindicales AOT y SETIA, acusando a la Empresa de extorsionar a sus propios trabajadores por el simple hecho de continuar ofreciendo y abonar el monto de la asignación no remunerativa por la suspensión de tareas ocasionada por el incendio, que fuera acordada con las máximas autoridades de ambos sindicatos el día 6 de mayo del corriente, consideramos indispensable poner en conocimiento Uds. la realidad de los hechos tal como ocurrieron, ya que faltar a la verdad solo contribuye a agravar la situación que de por si es muy delicada.

Al día siguiente del devastador incendio ocurrido el 22 de abril de 2021, la Empresa hizo saber a su comunidad laboral que iniciaría inmediatamente un proceso de reconstrucción de la planta y atendería las necesidades económicas de todo su personal a través de un acuerdo de suspensión, esto con el objeto de llevar tranquilidad en forma inmediata y es por ello que se contactó con las Entidades Sindicales y arribó a un entendimiento semejante al implementado en anteriores crisis, desde ya menos graves y que no cuentan con la magnitud de ésta, que ha comprometido cada una de las fuentes de trabajo.

Como consecuencia de dichas gestiones negociadoras, se fijó de común acuerdo una asignación en dinero equivalente al 70% de la remuneración neta fija que cada trabajador venia percibiendo y por el plazo de 90 días y ello fue así aprobado en asamblea de trabajadores, tal como las propias autoridades sindicales le informaran a Australtex. Incluso se contempló fijar un valor mínimo garantizado y se acordó que dicha Asignación se incrementaría con las negociaciones paritarias nacionales.

El día 6 de mayo de 2021 la Empresa esperaba la devolución del Acuerdo firmado por los Representantes Gremiales y ya se había preparado todo para pagar la liquidación de los salarios devengados hasta el día 22 de abril de 2021 y a partir de allí la suma no remunerativa equivalente al 70% de la remuneración neta fija de los últimos 8 días del mes de abril de 2021, y conscientes de la importancia que el pago revestía para cada trabajador, sin embargo, minutos después de haberse liberado los pagos se nos. informó que el Acuerdo comprometido no se firmaría.

Desconocemos que pudo haber ocurrido, serán dichos representantes sindicales los que deberán explicarlo, porque ciertamente se ha generado un malestar incomprensible. agravado por lo ocurrido al finalizar la audiencia del viernes 28 de mayo y que nos obligó a dejar de guardar silencio como hasta ahora y con la esperanza que se pudiera abrir un canal de dialogo y a través de él un posible entendimiento sobre las bases de lo que se había convenido, sin embargo solo se recibieron agravios, más propios de quienes buscan cierto protagonismo fugaz.

La Empresa dispuesta a cumplir con el compromiso que había asumido frente a los representantes de los trabajadores, el día 19 de mayo de 2021 le informó a las Entidades Gremiales que en el caso de no alcanzar un entendimiento colectivo de manera inmediata, procuraría instrumentar la concertación frustrada en forma individual y con quien estuviera de acuerdo, por ende repudiamos que se considere lo actuado como una práctica desleal o contraria a la ética en las relaciones del trabajo, en todo caso fue una respuesta ante quienes decidieron no honrar los compromisos asumidos y continúan sin hacerlo para la sorpresa incluso de terceros que no alcanzan a entender que pudo llevar a semejante postura.

Hasta aquí las cosas tal como ocurrieron y así se le explicó a todas las Autoridades Gubernamentales que se preocuparon por esta inédita e insólita situación. Calificar a la Empresa de extorsionadora es una acusación que no consentiremos y se evaluará con actuar contra aquellos que pierden de vista que para ejercer una función representativa no deben incurrir en prácticas ilícitas, mucho menos en imputaciones delictuales, porque de lo que se trata aquí es de esforzarnos en reconstruir la Planta incendiada y en el ínterin darle una respuesta a nuestros empleados que ante situaciones mucho menos delicadas y dramáticas se acordó una asignación por suspensión del 70% o 75%, e cambio esta vez, ante nada menos que la interrupción total de actividades por un tiempo prolongado, algunos dirigentes, tal vez con apetencias personales de protagonismo propician el conflicto y generan más desasosiego.

Esperamos que prevalezca la razonabilidad y que los dirigentes respondan a las expectativas de sus dirigidos.

No nos cerramos retomar el dialogo, todo lo contrario, en tanto se dé en un marco de respeto reciproco, condición necesaria para recomponer la confianza alterada por u obrar imprevisible que siempre se está a tiempo de reencauzar.

(Firma: Gerencia de Recursos Humanos)

Nota: se ha respetado la sintaxis, las mayúsculos y el subrayado del original (scaneado con Google Lens)