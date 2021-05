Luján Muñiz participó, en toda el área técnica, del montaje y la salida al aire de radio Misión Salesiana, la primera estación de radio en la provincia. Desde aquellos lejanos tiempos, y luego en Radio Nacional Río Grande, se convirtió en un referente relevante del oficio y maestro de muchos quienes le siguieron.

Ferviente apasionado de las radiocomunicaciones, Luján Muñiz se alistó entre los primeros radioaficionados de la Isla (con licencia LU7XVT) y desde su aparato, como miembro del Radio Club Río Grande, prestó innumerables servicios a las comunicaciones en uno de los territorios por entonces más apartados del planeta.

La distinción de Ciudadano Destacado que le otorgó el Municipio de Río Grande en 2013 fue el único reconocimiento oficial que Río Grande le brindó a uno de sus pioneros fundamentales.

Antes y después de su jubilación, se ocupó de conservar y exhibir objetos de museo que fueron parte de esa historia, y los exponía al público en cuanta ocasión se le ofrecía. Conservó y enriqueció hasta el fin de su vida esa pasión y el amor por una profesión que pocos tienen la fortuna de practicar.

Luján Muniz nos dejó físicamente el 28 de mayo de 2018, pero su legado no se borrará con el tiempo. En coincidencia con la fecha, su hijo Martín publicó en redes sociales un escrito que lo honra como él merecía. Por su gentileza, nos permitimos reproducirlo en esta página.

Mi papá y su historia (*)

Hoy, ya hace 4 años que se cumple el fallecimiento de mi padre. Esa vez que fui a visitarlo cuando estaba internado en el hospital, fue un miércoles, a la noche, 24 de Mayo del 2017, que lo vi por última vez. Y falleció el sábado 27, a las 5 de la mañana. Lo recuerdo bien porque en ese momento me encontraba trabajando, estaba haciendo guardia en Chacra 13, cuidando 50 viviendas municipales. Recuerdo que mi hermano me llamo y me dijo que papá había muerto. No lo podía creer… Ahí, tuve avisar a mi jefe, vino, dejamos la guardia, me llevo y me dejo en mi casa. Después, vino mi hermano y me llevo al velatorio. No voy a olvidar ese momento…

Mi hermano y yo queremos honrar su memoria, su historia.

Esta es la historia de mi papá, Lujan Muniz, nació 20 de Julio de 1941 en Puerto San Julián, Provincia de Santa Cruz, llego a la isla el 4 de septiembre de 1955, tenía 14 años de edad. Curso sus estudios en la Misión Salesiana y donde se quedó durante 36 años. Únicamente interrumpidos por el servicio militar obligatorio.

En el año 1958, las estaciones de Radios Aficionados eran los únicos medios de comunicaciones que nos unían con el resto del continente y del mundo. Hasta la década del ´70 que apareció las microondas. En la Misión Salesiana, existía una estación de Radio Aficionado de LU3-XR del Padre Aurelio Muñoz y a través de su onda se realizaron y evacuaron muchos pedidos de medicamentos, aviones sanitarios para el traslado de enfermos graves, para tranquilizar a familias con buenas noticias, y también lamentables. Lujan Muniz se inicia aquí como segundo operador de esta radio. Justamente para pedir remedios a la Capital Federal, para una familia de Rio Grande por no existir aquí este tipo de medicamento. Pasaron 10 años y recién en 1969 obtiene la licencia de Radio Aficionado LU7-XV. Por iniciativa del Dr. Adrián Bitsch, pone en funcionamiento el Radio Club Rio Grande por segunda vez, cuyo objetivo era atender y estar a disposición de la comunidad para casos de emergencia.

En el año 1962, comenzó a salir al aire Radio Misión Salesiana, Lujan Muniz estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio en Rio Gallegos. Después de 15 meses de entrenamiento. Retorna a su domicilio habitual: La Misión Salesiana. Junto con los alumnos colabora en la radio como locutor y operador, y también como técnico, ya que la emisora tenía sus “ñañas”, oficio que fue aprendiendo al lado de Don Jorge Mojan, quien desinteresadamente se acercaba a la Misión cuando la radio tenía un problema técnico. Más tarde fue el técnico del Correo, Don Rodolfo Canalis quien desinteresadamente también solucionaba los problemas que en la radio aparecían. Gracias a estos profesionales la radio estaba siempre en el aire, y Lujan Muniz se iba fogueando en el arte de solucionar problemas electrónicos y técnicos propios de un medio de comunicación.

En el año 1973, al silenciarse Radio Misión Salesiana, ingresa LRA-24 Radio Nacional, recién aquí tiene la oportunidad de hacer un curso de mantenimiento de planta emisora y aprender lo que es un transistor. Junto a Daniel Pizano, más joven y ágil, corren series de aventura para que una transmisión deportiva sea una realidad. En alguna oportunidad se recurría a lo “ilegal”, para que se pueda realizar. Por ese entonces no se contaba con los equipos de ahora. Lo único que interesaba es que se realice sin mirar “como”, pero se hacía.

En el año 1978, contrajo matrimonio con mi mamá Emilia Lucia, de ellos nacemos nosotros sus hijos, mi hermano, Rodolfo y yo, Martin.

En Julio 1991, se retira definitivamente de la Misión Salesiana.

En 1/10/1997, en la “Casa del vecino”, en chacra 4, a prestar servicio de bibliotecario con su colección personal de libros y revistas. Con el fin de constituir una biblioteca que beneficie a los niños del barrio. Lujan Muniz es el fundador de la biblioteca. Hoy en día se llama Biblioteca Leonor María Piñero. Se jubila 14/10/2003.

ESTUVO EN LAS EXPOSICIONES DE LOS COLECCIONISTAS:

2da. Exposición del coleccionista, 6 al 8 de Mayo del 2004. Estuvo exponiendo su colección de libros y revistas.

3ra. Exposición del coleccionista, 15 al 17 de Abril 2005. Estuvo exponiendo su colección de Diarios y Revistas antiguas.

4ta. Exposición del coleccionista, 31 de Agosto al 3 de Setiembre del 2006. Estuvo exponiendo su colección de Libros, Revistas y Super 8 (proyector y films).

5ta. Exposición del coleccionista, Setiembre del 2007. Estuvo exponiendo su colección de Libros y Películas (proyector y films).

6ta. Exposición del coleccionista, Setiembre del 2008. Estuvo exponiendo su colección de Libros y Películas (proyector y films).

7ma. Exposición del coleccionista, Noviembre del 2010. Estuvo exponiendo su colección de Libros, revistas, diarios y películas (proyector y films).

GRABACIONES DE AUDIO QUE REALICE Y RECOPILE.

ESTOS SON LOS REGISTROS DE ALGUNAS DE LAS ENTREVISTAS QUE LE HICIERON A MI PADRE:

(18-04-2005) – En FM del Sol, 97.9Mhz. En el programa “La Licuadora” conducido por Armando Cabral. Entrevista a los coleccionistas y uno de ellos a mi papá Lujan Muniz. “La muestra de los coleccionistas” que se hizo en los talleres culturales de Leandro Alem. (Esta entrevista la tengo grabada en cassette de audio) La grabación se hizo cuando el programa estaba al aire.

(25-05-2005) – En FM del Sol, 97.9Mhz. En el programa “La vidriera” conducido por Gustavo Santa Cruz. (Esta entrevista la tengo grabada en cassette de audio) La grabación se hizo cuando el programa estaba al aire.

(12-06-2006) Pero fue emitido unos días después – En Canal 13, en el programa “Pioneros” conducido por Lucho Torres. (Esta entrevista la tengo, mi papá guardo una copia)

(31-08 al 03-09-2006) Entre esos días pudo haber sido entrevistado y fue emitido unos días después – En el programa “Pioneros” conducido por Lucho Torres. Lo entrevisto en la muestra de “Los coleccionistas”. (Esta entrevista la tengo, mi papá guardo una copia)

(27-04-2007) – Un Gran Dia en La97 (Radio Fueguina), fue entrevistado en ese momento por Oscar D´Agostino, Jorge Salazaga. Cuando trabajo en Radio Nacional y Radio Misión. (Conducido en ese momento por Jorge Salazaga, Oscar D´Agostino, Marita Romero y Fernando Tropea.) (Esta entrevista la tengo grabada en cassette de audio) La grabación se hizo cuando el programa estaba al aire.

(04-07-2008) – La 97 (Radio Fueguina) “Un Gran Dia” Mi papá, Lujan Muniz le proporciono unas viejas grabaciones que era de Radio Misión Salesiana, que mi padre rescato. Pusieron las viejas grabaciones y lo mencionaron en el programa “Que te parece” Conducido por Fernando Bravo. En ”Radio Del Plata”. (Esta entrevista la tengo grabada en cassette de audio) La grabación se hizo cuando el programa estaba al aire.

(29-08-2009) – En Aire Libre, 96.3Mhz. En el programa “Un Sábado más” conducido por Daniel Pueblas. (Esta entrevista la tengo grabada en cassette de audio) La grabación se hizo cuando el programa estaba al aire.

(11-02-2010) – En La 97 (Radio Fueguina), en el programa “Un gran día”. (Esta entrevista la tengo grabada en cassette de audio) La grabación se hizo cuando el programa estaba al aire.

(28-08-2013) – En el programa de “Un gran dia” en La 97 (Radiofueguina). Los primeros tiempos de la Radio en Tierra del Fuego. Que lo entrevisto en ese momento Oscar D´Agostino y Hector Cavalotti. (Esta grabación la tengo) Las grabación se hizo cuando el programa estaba al aire.

(30-09-2016) – Un programa que nunca fue emitido, ni tampoco se concretó. Entrevisto a mi papá como llego a Rio Grande y su historia. (Esta entrevista la tengo)

Sé que le hicieron más entrevistas, solo puse las que sé y tengo en grabaciones. Esto lo hacía porque quería tener algo de él para recordarlo.

Por eso hago este homenaje para que no se pierda su historia. Sé que es parte de la historia de Rio Grande.

Sus hijos, Rodolfo y Martin Muniz lo recuerdan con mucho respeto.

(*) por Martín Muñiz

