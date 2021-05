En estos tiempos de pandemia, muchos vecinos buscan una alternativa laboral independiente debido a las dificultades laborales del mercado. Es el caso de David que prepara las tradicionales tortillas a la parrilla en su puesto ubicado en la Escuela 21, en la intersección de las calles San Martín y Prefectura.

“Me dedico hacer las tortitas asadas, tortas a la parrilla, más conocida como tortilla a la parrilla, que es un pancito a las brasas, en la parrilla”, comentó el vecino, y agregó que cuenta con dos opciones, las “normales” que “serían las redondas”, y las que tienen relleno de jamón y queso.

“Eso es lo que tengo para ofrecerle a la gente de Río Grande a la hora de la merienda, a la hora del mate, que estoy acá en la Escuela 21, en San Martín y Prefectura hace más o menos 2 años”, explicó el asador.

Anteriormente, tuvo distintos trabajos, siendo que su última tarea como empleados fue en el ámbito de la construcción. “La última vez que estuve haciendo fue construcción, hicimos una construcción en los veteranos de guerra, fue lo último que hicimos en construcción y después, como la pandemia creo nos afectó a todos, decidí venir acá y hacer las tortillas”, expuso David.

El vecino mencionó que “para ser sincero nunca las había hecho, pero igual le pregunté a mi madre, que vive en Salta y ella, más o menos me dijo como lo tenía que hacer, así que me animé a hacerlo”.

Los autos se detienen para comprarle y David se manifestó muy agradecido: “La verdad que la gente es muy buena, me apoya todas a las tardes, me paran a comprar, los chicos del colegio cuando sale también me compran, así que la verdad estoy muy agradecido con la gente de Río Grande”.

Lo que recauda le ayuda a resolver los gastos cotidianos de su familia. “Dentro de todo, digamos que me alcanza, porque me ayuda a pagar el alquiler, me ayuda con mi familia, con las necesidades, porque la verdad si no hiciera esto no sé qué sería de mi vida”, indicó el vecino.