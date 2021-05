La directora Operativa y de Seguridad Vial, Tedy Serrano, se refirió a las nevadas de las últimas horas en toda la provincia y los controles que se realizan para garantizar que los conductores cumplan con las medidas de seguridad.

Debido al DNU nacional y las restricciones vigentes, la circulación por la ruta nacional N°3 no ha sido muy significativa pero la gran cantidad de nieve acumulada y las bajas temperaturas complican de sobremanera el tránsito.

Serrano comentó que “a partir del día lunes en la tarde comenzamos a recibir lluvias nibias que se han venido de intensificando, con el resultado de la acumulación de nieve sobre la calzada”, y agregó que “afortunadamente, personal de vialidad nacional está trabajando en forma denodada como para poder despejar la calzada y que el tránsito sea lo más normal posible”.

Sin embargo, la funcionaria destacó que durante la noche del martes “comenzó a nevar con más intensidad y la indicación que los inspectores impartieron es transitar con extrema precaución, y los vehículos de mayor porte deberán colocar cadenas para poder transitar en la zona sur por la ruta 3”.

A su vez, la directora mencionó que solo han tenido algunos inconvenientes con transportistas que no son de la región y, tal vez, minimizan los riesgos de manejar sin las cadenas: “Casi todos los transportistas que son de la provincia conocen las condiciones climáticas y cumplen, porque saben de qué es preferible colocar cadenas y perder media hora, y no perder 5 horas atravesados en la ruta, pero a veces tenemos inconvenientes con los transportistas que vienen del resto del país, como ha sido el caso de alguna empresa que tuvo un siniestro por no tener puestas las cadenas -expuso la funcionaria-. Esta empresa, al no poner las cadenas y por la falta de experiencia del conductor, hizo que el vehículo despistara y terminará en la base de la montaña, un vehículo de mayor porte, una cisterna que iba en ese momento vacía porque ya retornaba de la ciudad de Ushuaia”.

Asimismo, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Serrano remarcó que se están efectuando operativos de control para que las personas tomen conciencia del estado de la ruta y la necesidad de las ruedas para el invierno.

“Se está haciendo un trabajo en los puestos policiales muy intenso por parte del personal de la Subsecretaría de Seguridad Vial de la zona norte y zona sur, y por personal policial”, sostuvo la directora, y añadió que, no obstante, “sí hay vehículos que, a pesar de la restricción y a pesar de toda la información que le dan en todos los medios, quieren pasar sin las cubiertas apropiadas para esta situación”, teniendo en cuenta que a veces incluso se llega a labrar una sanción.

“Cuando arrancamos el Operativo Invierno, el 12 de mayo, se comenzó con una tarea de una campaña intensa, informando y poniendo en conocimiento a todos los transportistas de las disposiciones de las cubiertas con clavos o las cubiertas con sílice, con el logotipo de las cubiertas más apropiadas para nuestra zona, así que no tenemos tantos casos”, relató Serrano, y argumento que además se registraron una baja cantidad de accidentes debido a las restricciones de tránsito vigentes por el DNU de Presidencia.