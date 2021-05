La nueva conducción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, encabezada por el rector Dr. Daniel Fernández y la Dra. Diana Viñoles como vicerrectora, asumió este miércoles 26 de mayo en una nueva jornada histórica para la Institución que fue celebrada de forma virtual en el marco del distanciamiento social que rige por la pandemia de Covid-19.

Tras pronunciar su juramento, el flamante Rector expresó su deseo de trabajar por una Universidad más transparente, plural y comprometida con el desarrollo social del territorio: «Si bien desde lo personal es un día muy especial, el compromiso es mucho mayor porque asumimos esta conducción como parte de un colectivo que denominamos ‘Hacer Plural’ y que viene trabajando hace dos años con los distintos claustros de la Universidad, generando un proyecto colaborativo, participativo, plural y diverso”.

En ese sentido, manifestó el compromiso de “gestionar de manera transparente hacia dentro y hacia fuera de la Universidad para todos los/las integrantes de la comunidad universitaria, sin discriminar por ideología o por grupos de pertenencia y para todos los gobiernos del territorio provincial y municipales”, anotando que “colaboraremos con las problemáticas que se nos planteen, favoreciendo cooperaciones en los temas que consideremos importantes a partir de nuestro proyecto institucional; contribuyendo así a resolver las problemáticas regionales y nacionales en consonancia con un Gobierno Nacional que claramente prioriza la Educación Pública y el desarrollo de la ciencia y la tecnología”, sostuvo.

El Dr. Daniel Fernández aseguró además que “en esta nueva gestión ya no pensaremos en sedes, en pugnas, sino en una Universidad con presencia en toda la Provincia de Tierra del Fuego. Tampoco veremos a los Institutos como compartimentos estancos, sino que potenciaremos los mecanismos inter-institutos que nos permitirán abordar los complejos problemas de la sociedad fueguina de manera interdisciplinaria”. “En fin – apuntó el Rector- trabajaremos por nuestra Institución de Educación Superior, con quienes nos apoyaron en esta campaña y quienes no nos apoyaron. Para que entre todes hagamos que la sociedad de Tierra del Fuego se sienta orgullosa de su Universidad”.

En otro orden de cosas, enfatizó que «nuestro mayor objetivo es trabajar por la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad a favor del desarrollo sostenible del territorio, el país y latinoamérica; dispuesta a generar conocimiento y a discutir el manejo de los recursos naturales, el fortalecimiento de la soberanía en el Atlántico Sur en toda su magnitud y con las continuidades que reconocemos con otras problemáticas del mar argentino y de las vías fluviales navegables. Vamos a trabajar fuertemente en la cuestión Malvinas en la importancia de la temática antártica y la conexión con áreas sub-antárticas y tantos otros temas que esta universidad tiene por objetivos de su creación y que han sido reforzados también en el Plan Estratégico”.

En su alocución, Fernández expresó: “Personalmente me atraviesan distintas emociones: por ser la primera generación de universitarios de mi familia, por haber desarrollado toda mi educación y formación académica en instituciones públicas y haber formado parte del Sistema Científico de Argentina desde el año 94. Por haber sido repatriado a través del “Programa Raíces” durante el Gobierno del ex Presidente Néstor Kirchner”.

Responsabilidad política y ciudadanaPor su parte la vicerrectora Diana Viñoles apuntó que “muy cerca de la fiesta que celebramos ayer: la Revolución de Mayo, conmemoración que aprendimos a amar desde los primeros años de nuestra educación formal. Hoy tenemos la posibilidad de honrar esta fecha ejerciendo nuestros cargos con responsabilidad política y ciudadana en la oportunidad histórica que se nos presenta y para la que nos formamos durante largos años de educación universitaria”. Agregó además que “en esta ceremonia de asunción no desarrollaremos los detalles de la nueva gestión, pero baste decir que hacemos nuestra la finalidad expresada en el Art. 27 de la Ley de Educación Superior, que cito a continuación: ‘… la generación y comunicación de conocimientos del más alto nivel en un clima de libertad, justicia y solidaridad ofreciendo una formación cultural interdisciplinaria para beneficio de las personas y de la sociedad a la cual pertenecemos’”. “Subrayo la conjunción Y porque queremos trascender polarizaciones. Por eso conseguimos vincular los intereses personales o de claustros con la totalidad que conforma la UNTDF, gestionar una sola universidad con diferentes sedes, vincular la comprensión para la sanación de las heridas con la firmeza del Co-Gobierno democrático».

Cabe destacar que durante el acto de traspaso las autoridades salientes: el Ing. Juan Castelucci y la vicerrectora Ing/Mg. Adriana Urciuolo hicieron un balance positivo de estos años de gestión y auguraron lo mejor para esta nueva etapa al nuevo Rectorado y directores de Instituto, que entraron también en funciones a partir de este miércoles: el Lic. Gabriel Koremblit director del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI); la Lic. Daniela Stagnaro, directora del Instituto de Educación y Conocimiento (IEC); la Dra. Alicia Moretto, directora del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) y el Mg. Mariano Hermida, como director del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE).

Sobre Daniel Fernández

El rector Dr. Daniel Fernández es Biólogo y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desarrolló un Postdoctorado en el laboratorio de Desarrollo celular y genética molecular de la Universidad Wesleyan, Middletown -Estados Unidos- y cuenta un segundo posdoctorado llevado a cabo en el laboratorio de Estudio de la musculatura de peces, Gatty Marine Laboratory, Universidad de St. Andrews de Escocia. Su trayectoria académica lo llevó a ser en los últimos años Investigador Principal de CONICET en el laboratorio de Ecología, Fisiología y Evolución de Organismos Acuáticos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). Fue docente de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y luego profesor titular en la Universidad Nacional de Tierra Fuego, donde además ejerció desde 2015 como director del Instituto de Ciencias Polares Ambiente y Recursos Naturales (ICPA).

Diana Viñoles

Por su parte, la vicerrectora Dra. Diana Viñoles es filósofa especializada en el área de estudio de Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología. Es Doctora en Historia y Civilizaciones por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, se doctoró además en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en el área de Filosofía. Es además profesora de Enseñanza Secundaria Normal y Especial en Filosofía por la Universidad del Salvador (UDELS). En los últimos años se desempeñó como docente del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales de la UNTDF y referente en materia de Derechos Humanos.