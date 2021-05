El área de Logística de las plantas de IATEC, del grupo empresarial Mirgor, realizó una jornada de protesta el jueves pasado debido a las sanciones contra dos empleados, que los trabajadores consideraron excesivas.

Además, realizaron un reclamo público sobre la situación de los sancionados y pidieron un aumento en la cantidad de delegados.

Pocho, uno de los empleados sancionados, relató que “nos sancionaron, nos suspendieron, a la hora del mediodía nos notificaron, nos llamaron de Recursos Humanos, notificaron que estábamos suspendidos y que hoy (por el jueves) no podíamos ingresar a la planta”.

“Estamos enojados porque creemos que la empresa no siguió los pasos a seguir ante una sanción a un compañero -indicó el trabajador-. Nos deberían haber informado formalmente ante una sanción, nos suspendieron, no nos dejaron entrar hoy a la planta, nos dijeron que fue porque nos tomamos un tiempo de más y porque fuimos a la carpa dónde están nuestros representantes, cuando nosotros fuimos para ver si nuestros compañeros necesitaban algo, si estaban bien y saber cómo estaban las cosas laborales para nosotros”.

Respecto de la medida de fuerza realizada, el metalúrgico mencionó que “los compañeros pararon la logística para que la empresa tenga una respuesta sobre nosotros, para que actúe como tiene que actuar ante una situación de no dejarnos entrar; primero nos tendrían que haber informado, llamado la atención y, después, nos tenían que haber sancionado”.

“Es para que también ellos actúen bien y no le hagan más estas cosas a ninguno de nuestros compañeros, porque se están metiendo con el bolsillo de mi familia también actuando de esta manera”, señaló Pocho, y agregó que “la suspensión fue por un solo día, significa una merma en nuestro salario, nos tocan el bolsillo, ellos reaccionaron mal, no nos hicieron un preaviso, nada, porque ante una suspensión los pasos a seguir son una llamada de atención verbal, un apercibimiento y después viene una sanción, y acá directamente no sancionaron por estar dentro de la carpa, estar haciéndole el aguante a nuestros representantes gremiales”.

Por otra parte, el empleado reclamó que se amplíe de 10 a 36 la cantidad de delegados de la fábrica, teniendo en cuenta el total de 1.800 trabajadores: “Nosotros estamos pidiendo que se pueda ir a elecciones, porque son 10 nomás los representantes gremiales que tenemos y somos 1.800 los compañeros; entonces, deberíamos ser más o menos 36 delegados, y hoy en día son muy un pocos”.