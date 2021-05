El profesor de música Federico Mutuverría, junto a su colega Matías Gómez Campo, lidera un quinteto de cuerdas que interpreta clásicos del tango. La formación fue surgiendo de la idea del maestro y la voluntad sus estudiantes del Polivalente de Arte de Río Grande, que ahora siguen con la carrera de Música.

Mutuverría relató que “el quinteto de guitarras empieza vagamente en 2017, con alumnos que yo tenía del Polivalente y se fue manteniendo, con algunos cambios, a lo largo del tiempo”. “Hoy estamos bajo el ala municipal porque viene también del proyecto que trae la Municipalidad con la carrera de música, así que yo trabajo como profesor y los chicos son alumnos, pero con la ventaja esa de que ya venimos trabajando hace 4 años”, agregó el docente.

Respecto de las dificultades que genera la pandemia, indicó que “pudimos hacer clases virtuales y después grabamos algunos videos como se hizo de cuarentena, cada uno de los integrantes desde su casa, y eso se puede ver en YouTube”. Añadió que “también hubo una colaboración con Inés cuello, que es una cantante de tango de Buenos Aires y grabamos dos tangos, “Nada” y “Caserón de Tejas”.

“Antes habíamos tocado bastante porque nosotros arrancamos con la Municipalidad en las vacaciones, que fue antes de la pandemia, y pudimos tocar mucho en las estancias, hicimos un recorrido turístico para la gente que hacía un recorrido y después terminaba escuchándonos, así como un cierre”, comentó Mutuverría.

Sobre los integrantes de la agrupación, mencionó que “ellos ya se conocían desde chicos, no fue forzado, fue como que hubo una conexión desde un comienzo y yo pienso que el tango un poco, quizás, se lo lleve yo, pero no fue como algo complejo de asimilar, les interesó, les gustó y ya, desde el primer tango que tocamos, más allá de que hay una evolución en los arreglos y que hoy podemos tocar cosas más complejas, como que desde el principio no costó el lenguaje”.

Actualmente, los integrantes del quinteto son Ramiro Iglesias, Facundo Reynoso, Fabrizio Delgado, Tomás Pérez y Gastón Esperanza, además de las colaboraciones de arreglos a distancia de Gabriel Mamaní. Otros alumnos que han formado parte pero hoy se encuentran estudiando fuera de la provincia son Lucas Villalba, Mariana Uribe y Maria Del Carmen Romero.