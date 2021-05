"Isabella Coqueta"Un emprendimiento de accesorios para niñas

Verónica es una emprendedora de Río Grande que diseña accesorios para niñas desde hace diez años. “Son accesorios para nenas, todo lo que es para el cabello para las nenas, colitas de pelo, hebillas, vinchas”, detalló la vecina, y agregó que, por ejemplo, “en estos días festivos patrios, justamente que fue es el Día de la Escarapela, hago prendedores patrios”.

Mencionó que la propuesta “nació por Isabella, hace 10 años, cuando tuve a la más chiquita de la familia, y una tarde salí, le compré una ropita re linda y buscaba algún accesorio para que acompañe y no encontré nada que me convenciera demasiado, y vi también lo que ofrecía el mercado y pensé que podría animarme y hacerlo, y para cada cosita hacerle su accesorio, así que empecé con ella, armando le accesorios para Isabella”.

Respecto de las particularidades de emprender de forma independiente, Verónica comentó que “dependiendo del emprendimiento, imagino que se puede vivir del emprendimiento”, y añadió que “hay temporadas”.

“El año pasado fue muy atípico para todo el mundo, así que estuvo bastante parado, porque yo trabajo más que nada con las nenas que van al colegio, las que van a un cumpleaños o tienen un evento, y en ese sentido se paró un montón”, explicó la mujer, y destacó que “yo creo que sí que se puede y, aparte, ver a futuro crecer hacer algo más grande es muy lindo”.

“Mi sueño sería tener un local, tener gente que me ayude y yo diseñar y expandimos, pero por ahora también soy muy exigente conmigo misma y me gusta hacerlo todo yo, como casi todas las emprendedoras, que nos gusta estar en el detalle y no dudo que se puede todo en la voluntad de uno, en la energía y las ganas”, señaló.

“Siempre me dediqué más a lo que es para la ropa de la nena y, de repente, un día para un disfraz, y te piden una coronita o un unicornio, o me mandaban de algún dibujito que las muñecas tienen algún accesorio así y hay hacerlo”, relató Verónica.

“Nunca me imaginé, después, hacerle a novias las pulserita y a todas las nenas que van acompañando, quizás no son cosas locas, pero no me imaginaba que yo la iba a hacer eso, porque son desafíos, te mandan una imagen y tratamos de adaptarlo a lo que nosotros conseguimos en nuestra ciudad y que salga lo mejor posible, y siempre con mi mano, porque a todos le digo cada uno tiene su estilo, vos me podés mandar una foto pero yo ya tengo mi manera de trabajar y el que me conoces ya identifica mi trabajo”.

Los interesados pueden encontrar las realizaciones de la riograndense, en Facebook como “Verónica Isabella Coqueta”, o en Instagram como Isabella Coqueta, siendo que además se presenta en diversas ferias de la ciudad.