Melella se entusiasma con una «construcción política electoral» con referentes de la oposición

El gobernador Gustavo Melella realizó ayer un importante anuncio para la ciudad de Tolhuin: la ansiada pavimentación de la Ruta 1, que lleva al Lago Fagnano, finalmente se transformará en una realidad.

Sin embargo, la atención terminó centrada, al menos en el plano político, en la mesa de dirigentes políticos que se dispuso en un hotel de esa ciudad para anunciar la construcción de esta obra y que incluye a importantes referentes de la oposición: entre ellos, Myriam Martínez, Federico Bilota y Ricardo Furlan, todos del Frente de Todos.

Consultado por ((La 97)) Radio Fueguina por esas imágenes, que sorprendieron a algunos, Mellela señaló: «Estoy más que agradecido con los legisladores. Tenemos un buen clima político con los distintos bloques, tenemos muchas coincidencias en lo ideológico y en la gestión».

«Hay un lindo trabajo en común con los distintos bloques», admitió e incluso habló de una potencial «construción política electoral» de cara a las elecciones legislativas de medio término que tienen que realizarse este año.

«Son legisladores que acompañan en todo lo bueno y eso es muy sano; esto suma y es muy positivo: que referentes de los distintos arcos políticos acompañen en todo lo bueno», indicó, y agregó: «No hay que ser oposición por oposición. Algunos siempre están con la oposición por sí misma y eso no es sano».

Asimismo, recordó que muchos de los presentes ayer «han acompañado las decisiones del Poder Ejecutivo Provincial» y destacó puntualmente a Myriam Martínez: «Yo me llevo bien con Myriam aunque ella me pega bastante. Uno podría coincidir con algunas cosas. A Myriam Martínez yo le tengo mucho respeto porque cuando me denunciaron tuvo una postura que no muchos tuvieron y eso se lo voy a agradecer toda la vida».