Una mujer expuso hoy en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina la insólita situación que le tocó atravesar en las últimas horas a su hija, víctima de un abuso sexual.

Es que según relató esta madre, la Policía llamó a su hija para encontrar a su abusador, que no podía ser hallado por la Comisaría de Familia y Género.

«Cuando vuelvo a mi casa me encuentro con que habían llamado a mi hija para preguntarle dónde podían encontrar a su abusador; mi hija en ese momento no entendió nada y le dio mi teléfono al marido, que no entendía cómo podía pasar eso. Mi marido preguntó por qué hicieron eso y que estaba mal», dijo.

Además, agregó: «Cuando llego yo llamo a la Comisaría desde donde llamaron a mi hija y me dijeron que sí, que efectivamente habían llamado porque no encontraban al abusador». «Él está procesado», confirmó la mujer.

Tras este indignante hecho, esta sostuvo que en las próximas horas todo será denunciado ante las autoridades judiciales: «Mi hija va a ir a la Fiscalía a realizar la denuncia correspondiente; finalmente lo encontraron, pero tomaron el peor atajo»