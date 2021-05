“Hay denuncias diariamente de lugares donde no pueden recolectar los residuos, o directamente no están recolectando porque han llegado a tener incluso mordeduras”, informaron las autoridades.

El director de servicios veterinarios del Municipio de Río Grande, Dr. Leandro García, se refirió a la denuncia pública de una vecina de Chacra IV que alertó sobre desconocidos que arrojaron carne, supuestamente envenenada, a los perros sueltos del barrio, siendo que la mujer dijo sospechar de los recolectores de basura.

García remarcó que no hay ninguna denuncia formal en ese sentido, aunque mencionó que existen 200 denuncias en la ART de empleados de la recolección de residuos por distintos ataques de los perros sueltos y que se conoce que, en algunas ocasiones, han decidido arrojar carne a los animales para poder trabajar.

“No hemos tenido reclamo hasta el momento -expresó el funcionario municipal. En primera instancia esta situación sucede, justamente, por los reclamos del descontrol en lo que hace al tema de la tenencia responsable de mascotas, de dejarlos sueltos y llega un momento en que agota la paciencia de algunos vecinos y toman, a veces, algunas determinaciones de este tipo”.

“Hace tiempo que no detectamos este tiempo tipo de hecho, el vidrio molido le va a causar un daño intestinal a nuestra mascota, perro o gato, increíble, porque va triturando toda la vía digestiva y por lo tanto produce un daño muy grave”, detalló García, y agregó que “el problema es que son, justamente, dejados en la vía pública, donde también nuestros hijos, nuestros pequeños juegan, y eso está mal, recordemos que lo que dice nuestra ordenanza es que el perro no puede acceder a las plazas, a los espacios públicos comunes sueltos, y en el caso de las plazas no debe concurrir al sector de correr, de juegos, justamente para evitar ataques a las personas y, segundo, también animales”.

Asimismo, el funcionario explicó que “tenemos denuncias constantes, de forma diaria, de lugares donde no pueden recolectar los residuos, o directamente no están recolectando porque han llegado a tener incluso mordeduras”.

“Antiguamente se había evaluado, se había visto que los recolectores le arrojaban algunas bolsas de residuos que tenían carne a determinados perros para poder trabajar con Agrotécnica Fueguina”, expresó el doctor, y añadió que los vecinos que vean una situación semejante pueden realizar las denuncias en el área de la Intendencia.

Para finalizar, indicó que “nosotros estamos todos los días en la vía pública y esta es una situación que no va a dejar de aparecer si no cambiamos desde los vecinos que tienen mascotas, sobre la tenencia responsable”.