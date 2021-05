Camila, vecina de Chacra IV, denunció que desconocidos arrojaron carne envenenada o con vidrio en las vereda frente a su vivienda para lastimar a los perros sueltos.

“A veces la sacó a pasear a mi perra y no quiere entrar por eso yo la dejo afuera y escuché que vinieron los basureros se van, y yo escucho mi perra llorar y cuando yo salgo estaba llorando porque quería un pedazo de carne que estaba allá afuera y yo agarré, así como lo vi, lo tiré a la basura, porque lo primero que atiné pensar es que estaba envenenado”, expresó la vecina.

Agregó que “lo que me llamó la atención es que mi perra no anda afuera no es callejera, está en mi casa y la sacó con correa, y si la llevo a algún lado voy con el papel a levantar sus necesidades y tirarla a la basura, entonces no entiendo por qué tanta maldad”.

Aunque dijo no tener pruebas, la mujer destacó que, previamente a lo acontecido, había escuchado pasar al camión recolector de basura de la empresa Santa Elena: “Yo no tengo pruebas porque cuando ayer quise salir para hablar con los señores justo yo no estaba cuando pasaron, entonces no les pude hablar, pero yo supongo, yo creo que son ellos, porque da mucha casualidad”.

Camila remarcó que es la primera vez que le pasa personalmente, pero que ha oído rumores de situaciones similares. “Es la primera vez que me pasa a mí, sí tal vez había escuchado algo. Antes vivía con mi abuela y fallecieron los perritos de los vecinos porque los habían envenenado. Eran trozos grandes de carne como la mano”.

“Esto es de maldad, hay muchos perros sueltos igual y hay gente sin corazón, demasiado mala -expuso la vecina-. Lo que me pareció raro es, justo, ver pasar a los colectiveros de basura”.