La profesora de Danzas, Vanina Mucciolo, remarcó que alumnos y docentes no tuvieron actividad durante 2020 ni durante estos primeros meses de 2021. Las complicaciones pedagógicas son muchas debido a la pandemia, pero el principal obstáculo son los problemas edilicios.

Mucciolo señaló que “ya llevamos 45 días, contando el calendario escolar, sin poder dar clases de danza porque nuestros salones, por la pandemia y por el abandono, han sufrido un gran deterioro en sus pisos especiales y particulares para el movimiento”.

“Estamos desde el día uno de inicio haciendo los reclamos y charlando con la gente de Infraestructura de Obras Públicas, muy amablemente se acercan, pero no tenemos respuesta de nada -expuso la docente- Hemos presentado dos notas, así que estamos en un estado de alerta, muy preocupados también por lo pedagógico, porque nos piden cuestiones desde la supervisión, que tienen que ver con armar una unidad pedagógica, y nosotros no estamos pudiendo dar clases; entonces es todo irreal y también es irreal poder ofrecerles algo de calidad a nuestros estudiantes y saber que este año tenemos que egresar a dos grupos”.

“El año pasado como departamento pudimos organizarnos rápidamente y, desde la virtualidad, trabajó el departamento al 100%, con muchos esfuerzos por lograr que se conecten los estudiantes aunque no tengan lugar, y muchas veces no pasó, porque de un grupo de 15 teníamos a 5, o de un grupo de 12 teníamos a 1”, precisó Mucciolo.

Los docentes ya efectuaron el pedido de una solución a las autoridades provinciales y ahora decidieron plantear el reclamo a través de los medios de comunicación: “Nos dijeron que el presupuesto era demasiado alto y estamos haciendo los reclamos, y ahora ya estamos en un paso más, saliendo a los medios. Nosotros pensamos y creemos como educadores que puede haber otra manera, pero claramente hay que a salir a los medios para que esto se escuche”.

En ese sentido, la profesora indicó que las familias y los alumnos apoyan la solicitud de sus docentes y que incluso los estudiantes están se organizando para hacer algún reclamo, pero por el momento lo están haciendo desde la virtualidad porque tuvieron que aislarse a causa de un caso de Covid.19-

“Desde el centro de estudiantes empezaron a movilizarse y nosotros acompañamos todas las movidas que pretenden hacer ellos -detalló Mucciolo. Particularmente, la semana pasada se tuvieron que aislar por un caso de un profe, entonces están como haciendo cosas desde la virtualidad, para entre todos tratar de que nos escuchen. La situación es bastante compleja, porque no solamente tienen que arreglar los pisos, sino que tienen que arreglar los techos y la gente se ve que se olvidó del Polivalente, y viene la veda invernal para la construcción, entonces si no arreglan el techo no van a arreglar el piso y nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a llegar sin dar clases”.