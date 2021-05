El merendero del barrio Arraigo Sur “Pancita Feliz” cumplirá un año de existencia el próximo 23 de mayo, por lo cual están solicitando donaciones para realizar una jornada especial para las familias que forman parte.

La fundadora Graciela Aballay comentó que “empezamos con cuatro mamás con muchos necesidades, empezamos a juntar un poquito cada una, hasta que se armó muy comedor con la ayuda de la gente”. “Ahora, el 23 cumplimos 1 añito y queremos agasajar a las familias con otra cosita, que no sea como todos los días, por eso estamos buscando la colaboración de la gente, lo que sea, lo que traigan, todo va a ser donado para la gente”, agregó la referente.

Aballay mencionó que “empezamos con 10 o 15 familias, que empezó primero como una copa de leche que hicimos con las compañeras, hacemos pan, galletas, todas esas cosas y después vino un vecino, nos trajo una vianda, y ahí nos empezaron a decir que hagamos viandas, porque hay mucha gente; entonces entregamos esa vianda y me empezaron a traer donaciones”.

“Cada vez se suman más, ahora tengo 35 familias, las cuales son familias numerosas, de 9 personas, 7 niños, 2 personas mayores -precisó la vecina-, y hay personas adultas, familias, que están solos con sus hermanitos, que las mamás no están ahora con ellos y nosotros le estamos dando comida, por ahí me piden colchones, frazadas y a medida que me van trayendo eso le voy dando, porque no siempre donan la cantidad que la gente necesita”.

Pancita Feliz funciona lunes y miércoles brindando una vianda, y jueves y sábado con la merienda: “Les doy la merienda, la chocolatada, hago pan casero, galletitas, bizcochuelo a medida que me voy consiguiendo cosas, donaciones; a veces les doy un pancito, a veces les doy dos, según las cosas que nos da la gente y que me trae por ahí Gobierno o Municipio”.

La cocinera barrial destacó además que cuenta con familias de Chacra XI y de Chacra XIII, que “no pueden venir a retirar mercadería, vienen cada 15 días, o cada mes, y se llevan su bolsa de mercadería, lo que juntos les doy”.

A su vez, remarcó que hay diversas situaciones de necesidad, incluso de personas que llegaron recientemente a la provincia: “Algunas personas que son conocidas y se han quedado sin trabajo y hay dos familias que vienen de otro lado, de hace tres meses o seis meses que están acá, y que han venido con trabajo y ahora se han quedado sin trabajo, y me vinieron a pedir colchones ropa o mercadería, y en ese momento tenía mercadería nomás, así que les dí mercadería, pero estamos necesitando todas esas cosas, más que nada lo que es de abrigo para los chicos”.

El espacio solidario es en la vivienda de Graciela Aballay, en Itati 367 del barrio Arraigo Sur, donde la mujer está tratando de construir una ampliación para que los asistentes tengan un espacio un poco más amplio. Los interesados en colaborar pueden comunicarse por teléfono al número 2964-616727.