En la tarde de este miércoles, dirigentes y representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegaron hasta las puertas de la fábrica Digital Fueguina en apoyo a los operarios que mantienen una protesta desde la semana pasada.

Es que sabido es que los trabajadores aún no cobran los salarios de abril y las negociaciones iniciadas con la empresa en los últimos días no llegaron a buen puerto y no solo se reducen al pago del mes pasado, sino también a una deuda de $15 mil que Digital tiene con cada metalúrgico.

“Corren riesgo 250 puestos de trabajo y atrás de eso, familias que dependen de los sueldos y de la continuidad laboral” comentó hoy Daniel Saldivia, uno de los delegados de la firma, y aclaró: “Nosotros estamos dispuestos a defender con el cuerpo cada una de las cosas que nos corresponden y ustedes que nos amenazan con demandarnos y denuncias, acá estamos, con todo el equipo y los trabajadores para defendernos”.